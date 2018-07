De un total de 200 colonias que se ubican en el municipio de Tuxpan, cerca de 50 son consideradas como zonas vulnerables, ante la presente temporada de huracanes y ciclones, expuso el subdirector de Protección Civil Municipal, Edgar García Tobon.





De igual forma, de las 86 comunidades de Tuxpan, un alto porcentaje de ellas, pueden ser susceptibles a condiciones de lluvia extrema por posibles anegamientos e incluso a quedar incomunicadas por derrumbes o deslaves en caminos.

Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la segunda reunión de coordinación de fuerzas de tarea de la temporada de huracanes y ciclones 2018.

“Aquí en Chalahuite por ejemplo, tenemos que vulnerabilidad no, sin embargo, no quiere decir que no tengan afectaciones, el problema es que alrededor de ellas hay cuerpos de agua, hay arroyos y hay ríos y al salir de su cauce, inundan alrededor de esas comunidades y ese es el problema, que no pueden salir de sus comunidades y no puede llegar nada con ellos, a veces se tiene que establecer un puente aéreo a esas comunidades para poder apoyarles”.

En el caso de la comunidad Chijolar, precisó que esta se encuentra al margen del río y es una de las más vulnerables; preocupando que en esta no existen albergues; los rescates se hacen cuando la población se sube a una casa de dos plantas para llevarlos vía aérea.









Cabe mencionar que en la reunión se encontraban presentes representantes de diversas dependencias como SEDENA, Protección Civil del Estado, regidores del ayuntamiento, secretaria de Salud e incluso de Marina, no obstante por el retraso de más de 40 min del evento, estos se retiraron.