Tras conocer a través de Diario del Istmo, la denuncia que presentara en su contra la empresa LIM del Puerto; el Presidente Municipal de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez dijo que no dejará la lucha social en contra del saqueo que esa empresa y Pemex realiza del hidrocarburo existente dentro de la zona de remediación de su municipio y que el cierre a las unidades de la compañía continuará.





Expresó que en su momento se presentará ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a conocer de la denuncia y ahí mismo del contrato que LIM del Puerto tiene con Pemex, ya que su administración desconoce las condiciones bajo el que se dio ese convenio y los alcances de la remediación y explotación del material existente en el lugar.

“Se supone que fue un contrato de remediación y no han remediado nada, solo han saqueado el hidrocarburo que en otras ocasiones ya se había recuperado, eso no es remediar, ese es robar, saquear lo que no es suyo” expresó el Presidente Municipal.

Señaló que no se siente intimidado por la denuncia y sabe que el pueblo lo respalda pues lo que está defendiendo es el patrimonio municipal.

Saúl Reyes ha bloqueado el acceso a la zona de remediación a los vehículos de LIM del Puerto ya que la empresa se ha negado a mostrar el contrato que tiene con Pemex e incluso, la misma empresa productiva nacional no ha querido entregar copia del mismo.