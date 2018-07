Taxistas veracruzanos demandaron a los gobiernos actual y electo a nivel estatal no permitir la entrada de la empresa UBER a la entidad, pues advirtieron graves daños a los trabajadores del volante, sin descartar encontronazos que podrían degenerar en violencia.





Claudia Elizabeth Hernández Siles, representante de Taxis Turísticos y Ejecutivos de Veracruz y Boca del Río, alertó que esa plataforma digital además de ser una competencia desleal para los prestadores de servicios establecidos, en nada beneficia a México porque no paga impuestos y al final deja ‘colgados’ a quienes ponen sus automóviles para trabajar con ella.

Dijo que se espera un repunte aproximadamente de 40 por ciento de trabajo, pero si esa aplicación ingresa a esta conurbación causará un impacto de 60 por ciento negativo a los taxistas establecidos, como ha ocurrido en los estados en donde inició con la entrega de alimentos a domicilio.

Según ella, anteriormente las personas acudían a los radiotaxis cuando necesitaban una pizza, una medicina o cualquier otro producto, pero al entrar UBER les comió el mandado, lo que representa una afectación de 30 por ciento en detrimento de los taxistas tradicionales.

Sin embargo, el daño es hasta de 60 por ciento en el servicio de pasaje, resaltó.









TRAMPAS

La representante de Taxis Turísticos y Ejecutivos de Veracruz y Boca del Río resaltó que UBER engaña y abusa de los usuarios al grado de afectar su economía porque al realizarse el pago mediante tarjeta de crédito, a la postre surgen las sorpresas desagradables.

“En la Ciudad de México llegaron implementando ‘regalías’ a los usuarios, diciendo que al segundo servicio contratado le regalaban el tercero y otros ganchos para atraerlos. Pero como es por tarjeta, automáticamente el cobro se carga a su tarjeta de crédito y cuando al cliente le llega su estado de cuenta se lleva la sorpresa de que su Tarifa Dinámica son mil 500 pesos.

“Tengo un cliente que del aeropuerto a su zona de trabajo le cobraron 2 mil 800 pesos porque era Tarifa Dinámica. UBER le cobra el 30 por ciento al socio que ingresa y pone su auto; el socio hace la inversión y es el que carga con todos los gastos. UBER no paga impuestos, todo se va a paraísos fiscales en Holanda; el que pone el coche sí paga impuestos”, señaló Hernández Siles.

LLAMADO A TIEMPO

La representante de taxistas inconformes demandó que los gobiernos que ya se van no permitan entrar a UBER en sus estados antes de irse, y que los gobernadores electos tampoco lo hagan, pues dijo que ella no podría evitar las consecuencias que tendría abrirle la puerta a esa empresa transnacional.

“Es a lo que no queremos llegar. En otros estados han golpeado a los socios de UBER, a los conductores; yo como representante puedo decirles a mis compañeros que no caigan en eso, pero no sé qué tanto puede pasar”, concluyó Hernández Siles.