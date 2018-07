La empresa Gas Natural del Noroeste no ha iniciado ningún trabajo de introducción del gasoducto en la capital del estado pues al momento ha incumplido con los requisitos de ley aseveró el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.





Y es que presuntamente la empresa Gas Natural del Noroeste continúa instalando tuberías para el gasoducto que atravesaría los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec.

Sin embargo, de acuerdo con vecinos inconformes, a la fecha no cuenta con los permisos federales y municipales en regla.

El alcalde de la capital de Veracruz remarcó que no tenido ningún acercamiento con la empresa y enfatizó que si no cumple con los requisitos que establece la ley, no podrá concretar esa instalación en Xalapa.

"Mientras no se presenten los trámites formales que exige este tipo de infraestructura ante nosotros eso no procede", añadió.









El edil apuntó que aunque es normal que los vecinos se inquieten pues sí se observa tubería en algunas zonas "corresponde a otras cosas. En tanto no tengamos claridad acerca de dónde, por cuánto tiempo y en que circunstancia va a entrar eso, la gente no tiene por qué preocuparse".

Enfatizó que desde hace un año han manifestado su oposición a esa infraestructura por lo que implica en términos energéticos el uso del gas natural y porque al ingresar al área urbana se pone en peligro a la población y se lastima otras redes importantes dentro de la infraestructura urbana.

"De hecho la directora de Desarrollo Urbano me ha indicado que en los estudios que ellos han hecho sobre el impacto del gasoducto en la zona urbana hay riesgos que no vamos a permitir que se susciten porque cómo hemos comentado ellos pretenden entrar por la avenida Lázaro Cárdenas, incorporarse a la zona urbana por 20 de Noviembre y luego articularse por la avenida Circuito Presidentes y esa translación es la que presenta muchos riesgos", remarcó.

Por ello dijo que lo que están recomendando es que se muevan por la zona rural si es que pretenden llevarle energía a las fábricas ubicadas en Coatepec.