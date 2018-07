Sin importar todos los señalamientos que hay en su contra de beneficiarse irregularmente con contratos públicos en el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, adelantó sí buscará reelegirse por otro periodo de 3 años.





Cabe señalar que el panista está siendo acusado de favorecerse junto con sus familiares de múltiples contratos de obra pública o servicios de distintas dependencias estatales, del Congreso local e incluso de la Fiscalía General del Estado, de ahí que Morena pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar su caso.

Mancha Alarcón admitió que lo anterior pudo afectar en los resultados del pasado primero de julio, pero calificó el asunto como mediático argumentando que incurrió en ninguna irregularidad al recibir dinero del actual gobierno mediante licitaciones, pues no es un funcionario público.

Así, opinó que pese a perder la gubernatura desde que asumió la dirigencia se han generado buenos números y resultados positivos para el blanquiazul, de ahí que 2018 se debe de analizar de acuerdo al “efecto AMLO”.

“No restándole importancia a los errores, fallas y omisiones que pudimos haber obtenido, pero eso a lo mejor pudo incidir en un 20 por ciento y el 80 por ciento al ‘Peje’ en Veracruz y a nivel nacional”.

Además, en entrevista el dirigente apeló a la unidad en este Instituto pero acusando que sí hubo quienes operaron “por debajo del agua” sin dar mayores detalles.

Tampoco descartó reconsiderar a futuro las alianzas o coaliciones con otros partidos que no les generaron resultados.

“Los resultados no son los óptimos, no obstante los ciudadanos y el panismo lograrán ver que se trató de un fenómeno social ajeno al Estado que fue el efecto Andrés Manuel López Obrador, que se reflejó no solo en Veracruz, en todos los Estados de la República, con algunas excepciones.

“Fue AMLO el que impulsó a los candidatos de Morena, más que sus propias posibilidades de acuerdo a sus propuestas y campañas”, sostuvo.

El presidente estatal del PAN reiteró que una vez que el partido a nivel nacional y estatal comience a reconfigurarse, se deben de examinar las coaliciones o alianzas con otros Institutos y replantearlas, pero sin generar un “caos” o una situación que divida a esta fuerza política.

“Ahorita lo más importante es preservar la unidad en cuanto a todos los liderazgos y grupos en el Partido Acción Nacional y es lo que se va a intentar, ya que la unidad ha generado triunfos (…).

“Habrá voces que pidan cambio y seguramente tengan razón, pero habrá que ver qué hicieron estas personas que ahora están alzando la mano, creo que para poder aspirar se debe de demostrar trabajo y lo que se hizo en esta campaña o las anteriores”, sentenció.

Detalló que el PAN tendrá que proceder en los próximos meses a la elección tanto del Comité Ejecutivo Nacional, como del Comité Directivo estatal y en su caso puede aspirar a otros 3 años en la dirigencia según los estatutos, aunque la competencia “es bienvenida”.

Sin embargo, insistió que para las elecciones del pasado primero de julio sí hubo algunos militantes del blanquiazul que se abstuvieron.

“Muchos otros crearon movimiento del partido por debajo del agua, pero habrá que verse. Ayer Damián Zepeda (líder nacional del PAN) decía que no tiene Derecho a aspirar quien no ayudó en esta campaña y yo aquí puedo decir lo mismo.

“Lo cierto es que es bonito venir a criticar el trabajo de los que sí hacen, de los que salen día con día a la calle a luchar por un voto y pedir la confianza para un partido”.