La representante del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, se congratuló porque "gracias a dios" el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ya se va.





Sostuvo que con Miguel Ángel Yunes Linares se agravó la situación en los casos de los desaparecidos, y que de parte de la fiscalía a cargo de Jorge Winckler han recibido peor trato, incluso, que con Javier Duarte.

Consideró que para Yunes Linares las desapariciones podían tratarse sólo de un asunto con fines ‘políticos’, pero para quienes perdieron a un familiar la cadena de dolor es infinita, por lo que resultó hiriente la postura del actual gobernante de Veracruz.

Afirmó que con el actual Fiscal y el Gobierno de Veracruz las familias de los desaparecidos fueron víctimas de desprecio y cinismo de autoridades que se negaban a atenderlos.

“Doy gracias a dios que ya se va (...) Su hijo es lo mismo. No queremos la impunidad y ese desprecio a las familias. Ellos no están en nuestro lugar. Pero el día que lo estén a lo mejor ellos ya recapacitan. Y la verdad no se le desea a nadie porque es un sufrimiento que te va matando poco a poco y en vida.”









Al concluir el gobierno fracasado del PAN-PRD nuevos casos se siguen registrando, según reportes periodísticos y de redes sociales. No todos son denunciados; las autoridades siguen poniendo trabas e intimidando a la gente para no unirse a los colectivos.

Veracruz se ha convertido en uno de los estados concurridos para buscar a desaparecidos, solo después de Guerrero. Así, tan sólo las fosas clandestinas de tres municipios fueron concurridas por familias de Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Querétaro y Sinaloa.

La búsqueda, además, se ha extendido a diversos Centros de Readaptación Social en los estados de Coahuila y Veracruz.