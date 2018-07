El director general del Instituto de Ecología (Inecol), Miguel Rubio Godoy, se dijo confiado en la apertura del virtual ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia el quehacer científico.





Luego de que el próximo mandatario aseveró que se fortalecerá al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), consideró que esa es una buena señal.

"La señal de que se va a impulsar a la ciencia me parece muy afortunada y ojalá se cumpla... pero hasta no ver no creer, (...) sería fenomenal que López Obrador cumpliera con la política de decir de alcanzar el uno por ciento del Producto Interno Bruto en investigación científica, dijo.

Consideró que independientemente de cómo se haya votado, por primera vez se ha mostrado una postura democrática, "y el mismo día de la elección los candidatos que no resultaron ganadores reconocieron la derrota y el Presidente de la República también lo reconoció".

De esa forma apuntó que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, es el Ejecutivo que más recursos inyectó al Conacyt, aun cuando no se logró destinar el uno por ciento del presupuesto para dicho rubro.

"Es una promesa de campaña, es cumplir la ley y en este país nos falta cumplir la ley, porque la Constitución mandata dedicar el uno por ciento del Producto Interno Bruto a la investigación científica. El apoyo que recibimos de parte de Enrique Peña Nieto fue histórico", añadió.

Subrayó que históricamente nunca se habían alcanzado los niveles de inversión en el sector de ciencia y tecnología como en el sexenio que está por concluir.

De lo contrario, de acuerdo con el director del Inecol, no contarían hoy con laboratorios, el Campus 3 y el Clúster, además de las plazas de investigadores.