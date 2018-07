Pobladores de Texistepec que mantuvieron durante varios días un bloqueo a la zona de remediación de Pemex para impedir la entrada y salida de los vehículos de la empresa LIM del Puerto, abandonaron el lugar tras acordar, Ayuntamiento y la compañía remediadora, un acuerdo de revisión del contrato que habría firmado con Petróleos Mexicanos.





Saúl Reyes Rodríguez, Presidente Municipal de Texistepec, informó en esta ciudad que se revisará el contracto que Pemex tuvo con LIM del Puerto para realizar los trabajos de saneamiento, ya que no se están cumpliendo las labores de remediación si no de saqueo de hidrocarburo, dejando la contaminación al pueblo de Texistepec.

Afirmó que además, no se pueden llevar el hidrocarburo pues éste es un material que no está siendo extraído del subsuelo, si no recolectado de las lagunas que dejaron los azufreras y que están dentro de la propiedad municipal, por lo que se buscará un nuevo acuerdo.

El bloqueo cumpliría este viernes dos semanas, pero tras el acuerdo, dijo el alcalde, se dará una tregua pero no se permitirá ni la entrada ni la salida de nuevos vehículos.