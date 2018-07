Al menos cinco parejas del mismo sexo tramitaron amparos para que el Registro Civil de Veracruz permita formalizar su unión.





Ricardo Alberto Toache Abreu, titular del recinto, explicó que el trámite dura cerca de 2 meses ya que el Poder Judicial debe notificar para que se efectúe el matrimonio.

Tan solo en el primer semestre del año lograron casarse cuatro parejas del mismo sexo en el municipio porteño, el año pasado las solicitantes fueron mujeres, en su mayoría, y en esta ocasión son hombres.

“Este año me parece que llevamos como 4, es forzosamente tramitar el amparo porque el Código Civil del estado no ha sido reformado y todavía contempla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ellos vienen, nos hacen la solicitud y nosotros con base a la ley le decimos que no podemos y con esa negativa acuden al amparo con un juez de distrito, le conceden el amparo en todos los casos y nosotros con esa sentencia los casamos sin ningún problema”.

El Registro Civil implementó el programa de actas de nacimiento y Curp de forma gratuitas para los recién nacidos.









Con ello se busca erradicar el rezago en el trámite del documento al dar facilidades a los padres.

“Se evita la tramitología, para todo tipo de trámite, para darlos de alta en algún Seguro Social o Seguro Popular le piden esos papeles, hicimos las gestiones ante el Gobierno Federal, se nos autorizó y ya a partir del primero primero de julio cada Papá que registra a su bebé se lleva acta de nacimiento sin costo y el Curp sin costo, es directo en el registro civil”.

Además del recinto el registro puede efectuarse en los 3 módulos instalados en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Tarimoya y el Hospital de la Avenida 20 de noviembre.