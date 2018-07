El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Edel Humberto Álvarez Peña, se molestó y se negó a informar sobre los procesos especiales sancionadores que se abrieron en contra de juzgadores del Poder Judicial.





Al ser cuestionado sobre el tema tras la sesión de este martes, el magistrado dijo que los reporteros “quieren que les den todo”.

Por lo que a su parecer en todo caso los comunicadores deben investigar estos temas, a pesar de que es un asunto que recientemente se informó al seno del Consejo de la Judicatura.

“Haga su chamba, investígalo, ahí están en las actas. Ustedes quieren que les demos todo, hay que investigar, maestro.

“Si no terminamos con el boletín de prensa y ya. Los nuevos reporteros del mundo tienen que ser investigadores, tienen que estudiar, buscar reportajes, no esperar el boletín, si no nunca la van a hacer. La competencia es cada vez más difícil”, declaró.









El magistrado presidente incluso corrigió en varias ocasiones a los reporteros, preguntando cuál era la prisa de una reportera que le preguntó sobre si se requerirá nueva infraestructura para los juzgados.

En otro tema, cuestionado sobre el resultado de la elección en el estado, Álvarez Peña dijo que el Poder Judicial en su momento buscarán el acercamiento con el ganador de la elección, es decir con Cuitláhuac García Jiménez.

Además, se informó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) designó a los 15 jueces familiares que entrarán en funciones a partir del 1 de septiembre.

Dijo que estos juzgadores estarán en los espacios en que antes se ubican los juzgados menores y que desaparecerán en agosto.

Esto es en los municipios de Acayucan, Misantla, Pánuco, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Orizaba, Tuxpan, Xalapa (dos juzgados), Veracruz (dos juzgados), Córdoba y Coatzacoalcos (dos juzgados).

En entrevista, señaló que los juzgados familiares son necesarios por la gran cantidad de asuntos que se atienden, ya que del total que revisa el TSJ al menos el 40 por ciento corresponde a sus funciones.