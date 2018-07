El virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que durante el periodo de transición va a coadyuvar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).





"Vamos a ayudar, coadyuvar en este tiempo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que debe hacerse con el propósito de la firma de este acuerdo", dijo el tabasqueño tras su primer encuentro con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional.

Obrador aseguró que el actual equipo negociador del TLCAN, liderado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el Canciller Luis Videgaray ha hecho un buen trabajo.

Al ser cuestionado sobre Donald Trump, adelantó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará México próximamente.

"Nos comprometimos a trabajar en unidad sobre todo en el Tratado de Libre Comercio", dijo López Obrador en conferencia de prensa al terminar su reunión con Peña Nieto.









A petición del presidente Donald Trump, Estados Unidos, Canadá y México iniciaron un proceso de modernización del acuerdo tripartita a finales del año pasado, sin embargo las diferencias entre los equipos negociadores han extendido las reuniones.

Recientemente, Trump dijo que el TLCAN renovado estaría a finales de este año, una vez que hayan pasado las elecciones legislativas estadounidenses.

Andrés Manuel López Obrador, quien tomaría protesta como Presidente el poder el próximo 1 de diciembre, conversó el día de ayer vía telefónica con el mandatario estadounidense para empezar a dialogar sobre temas bilaterales como el acuerdo comercial y la migración.

López Obrador y el presidente Peña Nieto también hablaron de otros temas de comercio exterior como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El presidente actual extendió una invitación para que Obrador lo acompañe a una reunión de esta alianza el próximo 24 de julio en Puerto Vallarta.

"Hablamos de varios temas, hablamos del TLCAN, aeropuerto, reforma energética, hablamos de presupuesto, hablamos de seguridad y llegamos a la conclusión, la propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal electoral emita el fallo y me nombre presidente electo", dijo López Obrador en la conferencia de prensa y reiteró que respetará la autonomía del Banco Central, mantendrá una política fiscal conservadora que no endeude al país y que no suba impuestos.

"Que haya confianza en los temas económicos y financieros con el compromiso de que vamos a ser respetuosos, se va a mantener la economía macroeconómica, que no va haber injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar, temas que corresponden al Banco de México", señaló López Obrador.

Sobre el aeropuerto, el virtual ganador de los comicios del domingo dijo que "se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo se acuerden equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general".

Asimismo, recordó que el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y su próximo jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, coordinarán los trabajos de transición respecto a los temas económicos, y adelantó que el paquete económico que implementará el gobierno en el 2019 ya incluirá diversos programas que fueron prometidos durante la campaña como la pensión a adultos mayores y la reducción de sueldos a la alta burocracia.

Enrique Peña Nieto no participó en la conferencia de prensa, pero más temprano manifestó la disposición de su gobierno para llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de los mexicanos, de acuerdo con un mensaje de Twitter enviado por la Presidencia de México.

A su llegada a la reunión privada en Palacio Nacional, López Obrador dijo estar tranquilo, "seguro, con el respaldo de los ciudadanos mexicanos y con ánimos de conciliación y de buscar una transición ordenada para beneficio de todos".

La reunión en Palacio Nacional fue acordada luego que el presidente Peña Nieto lo llamara para felicitarlo por la contienda. "Me ofreció apoyo para tener todos los elementos durante el programa de transición", dijo el lunes en entrevista con Televisa. López Obrador dijo que este miércoles tendrá reuniones con empresarios y con miembros de su futuro gabinete.

CON INFORMACIÓN DE:

Expansión