Esta fue la última oportunidad para el PRI la desperdiciaron, ya que cayó al 14% en algunos estados de la república en otros al 10% y a nivel nacional está promediando el 15% por lo que si corre el riesgo de desaparecer o ser reemplazados por unos nuevos, incluso el PRD puede perder su registro explicó Arturo Matiello Canales, Presidente de la asociación de consejos de participación cívica de la republica mexicana.





“Vimos el derrumbe de los 3 grandes partidos que eran el PRI el PAN y el PDR, tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron por voraces, indolentes, omisos, irresponsables y anti ciudadanos. Vamos a ver un nuevo modelo democrático donde seguramente nacerán nuevos partidos y estos nuevos irán absolviendo poco a poco el voto de los viejos partidos”. En este sentido agregó que ojala existieran partidos nuevos que si correspondan a una ideología que la gente vote en función de la corriente ideológica del partido porque MORENA no es un partido político es un movimiento.

Reconoció que tiende a reconfigurarse todo adecuándose a los nuevos tiempos como los países altamente democráticos en donde los partidos pertenecen a vertientes ideológicas no a una planilla como en nuestro país.

En cuanto a los resultados electorales asegura que después de librar una batalla de 15 años al fin se logra impulsar un proyecto en el cual triunfo la voluntad ciudadana. Se convenció al 50% de los mexicanos que este era el proyecto viable para recuperar la tranquilidad en Mexico, impulsar el mercado interno, establecer una política exterior, no plegarnos a Estados Unidos estableciendo un marco de respeto para el señor Donald Trump cortándole las manos para que no intente interferir en Mexico y provocar tranquilidad así como confianza entre los impresionistas.

En Cuanto al discurso tranquilizador que ofreció Andrés Manuel López Obrador género que no hubiera festejos en las calles porque no es el estilo, es una nueva forma de gobierno.









Matiello Canales destaco que espera que la sociedad mexicana esté preparada para este nuevo estilo de gobierno con gente muy apegada al civismo, a la patria, con gente honesta, capaz, preparada. Gente arriba de la edad media del promedio, el gabinete estará conformado por gente de más de 50 años algunos de 60 años en donde no va a haber improvisación y caprichos, ni toma de decisiones al vapor. Con este gabinete se pretende que el pueblo participe más en la toma de decisiones reestableciendo el estado de derecho.

En el ámbito estatal se vio beneficiado por el efecto AMLO que fue muy fuerte sin embargo aclaro que no se puede menospreciar que Cuitláhuac hizo una campaña a la antigüita casa por casa que resulta ser la más efectiva.

“La lectura fue que la gente quiere un cambio radical, la gente ya está cansada de un proyecto neoliberal que nos ha llevado a la pobreza a gran parte de los mexicanos y es hora de emprender este nuevo proyecto político que obedece a una filosofía social cristiana que ya tuvimos en Mexico en 1910 con Francisco I. Madero pero lo mataron, significa que la sociedad no estaba preparada para esta dinámica socioeconómica”. Reflexiono diciendo que espera que la ciudadanía a 118 años después de este suceso ya esté preparada y entienda lo que es el concepto de la “democracia plena” que no solo es el hecho de acudir a la urna el día de la elección sino participar en las grandes decisiones del gobierno en donde se les pida consulta para que todos puedan expresarse para llegar un consenso.

Enfatizó que no hay que tener miedo al cambio ni a la gente que está tomando las riendas del país que no existirá venganza solo animo de justicia que no es lo mismo pero siempre apegado al derecho.