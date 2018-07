En la tierra de los Tronco, ganó Morena 3 a 1; éste lunes fue un día diferente, parecía festivo, los pasillos del palacio municipal lucieron vacios, al igual que en las oficinas, incluso, algunos ediles ni llegaron.





El municipio de Las Choapas, era considerado bastión político de la “marca Tronco”, hicieron ganar cuatro veces a Renato y en el 2017, llevaron a la presidencia municipal a Miguel Ángel Tronco Gómez, con 12 mil 234 votos, quedando en un lejano tercer lugar, la candidata Mariela Hernández García de Morena, con apenas 4 mil 616 sufragios.

Durante la noche del 1 de julio, cuando las tendencias establecían un arrollador triunfo al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, los festejos de Los Choapenses fueron en silencio, en el primer cuadro de la ciudad, no hubo celebración, porras o concentraciones.

Solo un par de vehículos hacían ruido con sus bovinas sobre la avenida Hidalgo, sus ocupantes con voz no muy fuerte gritaron ¡Morena!, ¡Morena!, ¡Morena!, pero sin ninguna banderas.



¿Quién ganó?, preguntó una mujer al capacitador, en la casilla 1422 “hasta el momento todas se las ha llevado Morena”, aseguró, ¡qué bueno!, respondió feliz, al mismos tiempo que con las manos escondía hecha bola una bolsa con la leyenda “Yunes”, demostrando que no sirvieron las dadivas que fueron entregadas en campaña.

Personal del equipo cercano de los candidatos a diputados, Maricela y Alejandro Tronco Gómez, tenían previsto realizar una concentración masiva en las instalaciones de la Unión de ejidos 25 de Abril, pero tras conocerse las tendencias, todo festejo fue suspendido, unos se atrevieron a decir: “ni las llamadas ya te responden”.

Con el triunfo de Morena, se espera que pueda tenerse mayor activismo en esta ciudad donde la estructura se tiene desorganizada, ante la falta de liderazgos y por contiendas electorales donde los resultados no les habían favorecido como hasta este lunes.



5 DE 5 EN AGUA DULCE

“No vendimos el voto, ya estamos hartos de los mismos nos llegaron a ofrecer dinero y no lo aceptamos”, señala doña Julia quien platica en el portón de su casa este lunes como vivió las votaciones en una de las colonias más conflictivas de esta ciudad, el ejido Gavilán Norte (El Muelle).

El conteo que Imagen del Golfo obtuvo señala que el PAN y sus alianzas fueron borrados y el PRI simplemente quedo en tercer lugar, 63 de las 63 casillas que se pusieron en Agua Dulce todas las gano Morena, las 5 votaciones también las gano el partido de AMLO, algo histórico, pero que deja una reflexión a los priistas y panistas, pero ese es otro tema.

“No fue como en otras ocasiones, nos ofrecieron dinero 200 pesos y 500 para ir a votar con la condición de mostrar una fotografía de que votáramos por el PRI o por el PAN, ahí les dejamos su dinero”, platicaban las vecinas este lunes, mientras festejaban que AMLO llegara a ser presidente.

“Lo de Tronco no fue traición, simplemente ya estuvo en el poder, queremos a otros, la verdad el señor ya se le perdió el encanto del rancherito que decía algunas verdades, porque gente campo no es, se convirtió en… cacique, eso que quiere una vez más el poder y pues ya no votamos por él”, señalaban ayer las mujeres.

De esta manera muchos “mapaches” electorales se quedaron con dinero en sus manos y engañaron que lo entregaron, fue tanto el voto hidrómilos hacia los candidatos de Morena que en algunas casillas el voto fue de 10 a 1, por lo que ahora se verá si en los tres niveles de gobierno Agua Dulce sea apoyado.