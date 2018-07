Aunque dijo que aceptará los resultados de la elección “en el momento legal oportuno”, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, no reconoció abiertamente el triunfo del Cuitláhuac García Jiménez, abanderado por la alianza “Juntos haremos historia” Morena-PT-PES para sucederlo en el cargo.





“En el momento legal oportuno las autoridades dirán quiénes ganaron los distintos cargos de elección popular y lo reconoceremos.

“Y en el momento legal oportuno también iniciaremos el proceso de transición; hoy lo que procede es continuar trabajando con todas las ganas, con toda la pasión que lo he hecho y con todo el entusiasmo para seguirle sirviendo a los veracruzanos”, señaló el mandatario.

Planteó que su administración “no se metió” en el proceso, ni para apoyar ni para afectar a ningún candidato.

“Hay que recordar bien qué pasaba antes, antes los recursos públicos servían para apoyar a un partido y a los candidatos de ese partido, hoy no, nuestro gobierno no lo hizo, porque los veracruzanos cuando votaron por el cambio, cuando me hicieron gobernador, lo que querían era vivir en democracia y hoy vivimos en democracia”.

Adelantó que su administración cerrará con una etapa productiva, con obras y acciones que cambiarán totalmente “la cara” de la entidad.

Mencionó que está contento y orgulloso de ser gobernador, destacando que este domingo los veracruzanos dieron un ejemplo de civilidad, el cual debe de continuar.

Sostuvo que en Veracruz la participación fue importante, ya que más del 65 por ciento de las personas con Derecho a hacerlo acudieron a votar, casi la mitad de la población.

“Lo hicieron en un clima de plena estabilidad política y de paz social, no hubo un solo incidente. Se instalaron casillas en más de 10 mil 500 puntos del Estado, en toda la geografía y la votación se llevó a cabo en un clima de plena libertad, de paz social y de seguridad”.

Consideró que Veracruz dio un ejemplo al país de cultura cívica y democrática, de ahí que felicita “a todos las candidatas y candidatos” que hicieron un esfuerzo por obtener el voto de los ciudadanos.

“Y hacerlo igualmente con quienes participaron como funcionarias y funcionarios electorales, ya que dieron su tiempo y su día para servirle a la democracia”.