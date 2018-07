Habrá Justicia; hay que tranquilizar Veracruz, "voy a gobernar para todos", pronunció en su discurso de media noche-primeros minutos de este lunes 2 de julio, el candidato a Gobernador de Veracruz, por la coalición "Juntos haremos historia", Cuitláhuac García Jiménez, tras darse a conocer los resultados del 90 por ciento del cómputo de votación, que le dan una ventaja sobre sus adversarios.





García Jiménez recordó sus promesas de Gobierno, y advirtió que no habrá venganza, pues dijo no guardar rencores, "pero sí habrá Justicia".

COMISIÓN DE LA VERDAD INVESTIGARÁ ASESINATOS DE PERIODISTAS

El candidato de la coalición conformada por Morena, PT y PES, dijo no olvidar las agresiones y asesinatos de periodistas, por lo que se comprometió a garantizar la libertad de expresión, esto al reconocer la pluralidad de la prensa y de los medios de comunicación.

"Mi reconocimiento para muchos medios, los medios estuvieron también a la altura de esta contienda...Todo mi respeto...Lamentamos que se haya afectado tanto a los periodistas en nuestro estado, quedan algunas cosas pendientes que tenemos que ir averiguando, a mí no se me va a olvidar qué pasó con los reporteros que fueron asesinados aquí en Veracruz. Vamos a buscar que pasó ahí, voy a proponer instalar una Comisión de la Verdad para investigar a fondo lo que aconteció con los periodistas que ya no están entre nosotros".

LOS YUNES EVIDENCIAN INSIPIENTE DEMOCRACIA

Ante la ventaja que le dan los resultados dados a conocer por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Cuitláhuac García Jiménez lamentó que el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ni su hijo, el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, hayan reconocido el triunfo de Morena, PT y PES, lo cual, dijo, habla de la insipiente democracia que hay en Veracruz.

"Lamento que no hayan reconocido, hubiera sido muy bueno para nuestra democracia en el estado... si ellos hubieran reconocido nuestro triunfo sería otra forma de hablar de ellos, pero de todas maneras, como lo dije, no soy rencoroso, sé guardar las composturas, me toca ser Gobernador para todos y eso los incluye a ellos también. No vengo con actitudes de venganza, lo que voy a mostrarles es cómo se puede convivir en una misma sociedad aunque tengamos pensamientos políticos diferentes. Mi respeto para todos los adversarios de un servidor".

Cuitláhuac reconoció a sus adversarios y a sus votantes, y llamó a la reconciliación.

"Yo voy a gobernar para todos, vamos a este periodo de transición entre el día de mañana y el día primero voy a platicar con todas las personas, con todos los dirigentes, con todos los sectores para irnos poniendo de acuerdo en qué es lo mejor para Veracruz con base en las líneas generales que trazamos como propuestas en campaña. Voy a ser muy respetuoso de los órganos que están como autónomos, también desde luego los otros poderes, el Poder Judicial y también del Poder Legislativo. También esperamos una nueva conformación de ese poder donde Morena va a tener la mayoría de diputados locales, también seguros estamos ya de que tendremos una mayoría en el Congreso Federal".

ÉPOCA HISTÓRICA

Cuitláhuac García Jiménez resaltó el cambio histórico que han logrado, con su voto, millones de mexicanos. Será la primera vez que la llamada izquierda gobierne Veracruz y gobierne desde la Silla Presidencial.

"Viene una época importante porque históricamente nuestro triunfo coincide con el de Andrés Manuel López Obrador, y tal como nos comprometimos él y un servidor, vamos a ir a fondo de los problemas de Veracruz, pero tenemos que empezar por un periodo de tranquilidad, de tranquilizar a nuestra sociedad... Mi compromiso es con los veracruzanos, las veracruzanas... todos a trabajar por los grandes problemas de Veracruz".

"FUERA YUNES", COREAN EN LA PLAZA LERDO

Luego de su conferencia de prensa, Cuitláhuac García Jiménez se dirigió a la Plaza Lerdo de Xalapa. Ahí, frente a Palacio de Gobierno del Estado, la multitud que lo esperaba y festejaba el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, coreó "fuera Yunes", mientras ondeaban banderas mexicanas. El festejo se extendió hasta pasadas la 1 de la mañana del 2 de julio.