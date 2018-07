En Córdoba, instalación tardía de casillas





Debido a que personas desconocidas colocaron cadenas en dos escuelas en donde se realizaría la instalación de casillas en Córdoba, la colocación de éstas se retrasó.

Esto ocurrió en una secundaria de la colonia Los Filtros, así como en la primaria Mascarón, ubicada en Calle 9, entre avenidas 1 y 3 de esta ciudad.

Lo anterior fue reportado por los presidentes de mesa directiva de casilla, que al llegar se encontraron con esa situación. Tras notificarlo a los organismos electorales, éstos pidieron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos elementos acudieron para romper las cadenas y candados colocados en esas instituciones.

En Orizaba, elección en calma: alcalde

El alcalde Igor Rojí López señaló que las votaciones en Orizaba transcurren en completa tranquilidad. Refirió que desde anoche están trabajando alrededor de 350 policías municipales para brindar seguridad.

Comentó que al momento no se ha tenido reporte de incidentes y el operativo de vigilancia se mantendrá hasta el lunes.

Mencionó que al acudir a su casilla a votar se le acercó una señora para comentarle que no la dejaban votar porque no aparecía en lista nominal, a lo que le indicó que él es autoridad municipal, no electoral, por lo que tenía que acudir al INE para que le aclararan qué era lo que pasaba.

La gente salió a votar

Durante el proceso electoral de este domingo primero de julio, el incidente más reportado fue el retraso de apertura en algunas casillas de municipios del Distrito XV derivado de la ausencia de funcionarios de casilla.

Aún y cuando no hubo incidentes de riesgo, el INE reportó que 520 casillas en el distrito se instalaron sin problema y solo una se retrasó por más de tres horas debido a la ubicación geográfica de la misma.

Personas arribaron con plumón en mano desde temprana hora a emitir su voto y algunos mostraron confusión al depositar sus boletas, pues aún y cuando estaban por colores para algunos fue una gran sorpresa que en esta elección recibieron cinco, una para la de Presidente de la República, senador, gobernador y diputados federales y locales.

El ir y venir de los votantes en vehículos particulares, taxis o a pie fue evidente desde temprana hora y a diferencia de otros procesos, desde temprana hora se observó una buena afluencia en las casillas.

Solos, en pareja y en familia los electores llegaron a las urnas para ser parte de la elección más histórica que ha tenido México en los últimos años.

Acusa Morena compra de votos

Tras la instalación en sesión permanente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), el representante de Morena, Luis Manuel Ojeda, acusó la compra de votos por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"Vimos cómo operadores, de manera descarada, pedían credenciales de elector. Yo personalmente hice una llamada para el licenciado Víctor Xotlanihua para que acudieran a hacer una certificación, tengo el registro de la llamada a las 11 y fracción. Nunca contestó", expuso.

Refirió que es preocupante, pues pareciera que el organismo está cargado para favorecer a cierto partido, faltando así al principio de la imparcialidad. Estas aseveraciones fueron ratificadas por el representante del PT.

Ya alrededor de las 10:00 horas, los reportes que se tenían era de retraso en la apertura de algunas casillas.

Cabe mencionar que en la casilla especial ubicada en la terminal del ADO se tenía una gran afluencia ya que la fila de ciudadanos daba vuelta a la cuadra, y una hora después de abierta la casilla ya habían emitido su sufragio alrededor de 100 personas.

En Ixtac, también denuncian irregularidades

El candidato de Morena a la diputación local por el Distrito XX, Augusto Nahum Álvarez Pellico, indicó que lamentablemente en esta elección, al igual que en la pasada, se ha visto el acarreo y compra de votos, pero lo más grave es que ha habido intimidación por parte de personas armadas hacia representantes y simpatizantes de su partido.

Indicó que su propia familia y algunos simpatizantes fueron víctima de agresión física la noche del sábado en Capoluca, cuando fueron interceptados y golpeados por un grupo de personas armadas a quienes no les importó que se tratara de mujeres, e incluso les robaron su celular. Por lo anterior, indicó que presentarán la denuncia contra quien resulte responsable.

Criticó el que en este municipio los “mapaches electorales” anden operando a plena luz del día, además de que algunos de ellos han sido identificados como personal del ayuntamiento o al menos así se presentaban hasta hace una semana.

Hizo un llamado a todos los actores políticos y partidos a que se conduzcan sin incurrir en intimidaciones pues si la gente hoy ya no confía en ellos es por su misma conducta.

Denuncian boletas faltantes en Río Blanco

La candidata a diputada local por el Distrito XXI por la coalición "Veracruz al frente", Cinthya Arlette Montalvo Pérez, señaló que su equipo de trabajo ya se encuentra levantando el acta correspondiente por el presunto extravío de 200 boletas de diputados federales, este sábado en la casilla 3312 de Río Blanco.

"Ya mi equipo y yo estamos al pendiente de ese hecho y por supuesto haremos lo correspondiente para que se esclarezca está situación, por ahora estamos al pendiente de lo que se pueda dar en lo que resta de la jornada electoral, agradezco a la ciudadanía que salió a votar y que hizo valer su derecho al voto" comentó.

Tras salir del lugar de votación, Montalvo Pérez afirmó que los únicos reportes que tenía era la instalación fuera de tiempo de las casillas así como la ausencia de funcionarios de casilla, por lo que estaría al pendiente de cualquier eventualidad para levantar las actas de incidencias pertinentes.