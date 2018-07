El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que haya partidos políticos del "antiguo régimen y fósiles de la historia" que estén comprando votos en colonias de la ciudad e incluso utilizando vehículos oficiales para ello.





Aunque no pudo precisar en nombre de las colonias donde se dan esas prácticas dijo que ya serán las personas que están vigilando la elección quienes lo den a conocer.

"Llegan muchos mensajes de que la compra del voto sigue operando. Me da mucha pena que partidos sigan amarrados a esas prácticas, es muy lamentable", dijo.

Sostuvo que son acciones que deterioran la calidad de la democracia y exhiben su poca confianza en la transparencia.

"Me da pena me parece triste que no se den cuenta que México ya cambió y que lo que se desea es dejar atrás esas prácticas de compra de voto.

La voluntad ciudadana se gana con diálogo y persuasión, no con esas prácticas nefastas", añadió.

Llamó a quien aún no vota a hacerlo libremente pues apuntó que a todos les conviene votar dado que es la mejor forma de mostrar que se ha logrado una democracia genuina y participativa.