Más de la mitad de las mujeres en México viven con temor a ser agredidas sexualmente en algún momento de su vida, mientras que casi todas conocen a alguna mujer que ha sido atacada.





Así lo revela la Encuesta de Violencia Hacia las Mujeres, que elabora el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados y que está disponible para su consulta en la plataforma web del Poder Legislativo.

En dicho estudio se detalla que 52.3 por ciento mujeres en México tiene miedo de ser atacada sexualmente, mientras que 55.7 por ciento la han tocado sin su consentimiento y al 54.0 por ciento le han mostrado partes íntimas o le han tocado.

Pero si bien el resto de las mujeres no han sido víctimas directas de la violencia de género, 97 por ciento conoce o ha oído hablar de alguna agresión hacia mujeres, solo 1.6 por ciento dijo no conocer ningún caso y 0.6 por ciento no supo o no respondió.

Los datos anteriores cobran relevancia en un estado como Veracruz, en donde se cuentan con dos alertas de género emitidas por la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que las autoridades responsables se han negado a atender de manera integral, aseveró Ana Irene Muro Lagunes, asesora del Instituto Veracruzano de la Mujer y especialista en temas de género.









La especialista incluso advierte que las cifras que presenta el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados incluso podrían quedarse cortas a la realidad que viven las mujeres diariamente.

“Yo creo que son peores, las cifras que se mencionan son peores, he visto estudios en donde se percibe un aumento mayor de la violencia (…), la violencia en general se ha normalizado”.

Otros datos relevantes

La Encuesta de Violencia Hacia las Mujeres, que elabora el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados fue un estudio levantado entre el 24 y 25 de mayo del 2018, dirigida a mujeres adultas mayores de 18 años de edad, con 900 muestras efectivas.

La intención era contar con un escenario actualizado sobre las agresiones en contra de las mujeres, según se detalla en la ficha técnica de la publicación, que presenta diversos datos relevantes como:

De las encuestadas 52.3 por ciento ha tenido miedo de ser atacada sexualmente, 65.0 por ciento opina que la han molestado o hecho sentir incómoda en el transporte público, 34.0 por ciento afirma que la han vigilado o seguido en la calle y 55.7 por ciento la han tocado sin su consentimiento.

Ana Irene Muro afirma que estos datos siguen quedándose cortos a la realidad que se vive en Veracruz y reprocha que no haya existido hasta ahora voluntad para tomar acciones contundentes para erradicar la violencia de género, así como hacer valer los derechos de las mujeres.

En ese sentido, afirmó que se demuestra no solo la falta de interés de los tomadores de decisiones en este tipo de temas, sino al mismo tiempo el machismo que impera en las instituciones.

“No hay interés de las autoridades, no han demostrado que tengan voluntad para acatar las recomendaciones de las dos alertas de género (…), es un estado con serias deficiencias educativas en relación al hombre y la mujer, hay mucho machismo, las instituciones lo demuestran en la impartición de justicia”.

Muro Lagunes agregó que los resultados de la falta de acción para combatir la violencia contra las mujeres se refleja en un incremento en las agresiones hacia este sector, pero al mismo tiempo en una normalización de la violencia en la sociedad en general, que terminará por ser cada vez peor.