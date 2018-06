Itzel Arizmendi, ex trabajadora del Poder Judicial en Córdoba, denunció públicamente, ante los medios de comunicación, haber sido despedida por denunciar acoso sexual de su asistente.





“Hasta el día de hoy soy la coordinadora distrital del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial en la Ciudad de Córdoba, Veracruz y he sido despedida injustificadamente por presentar una denuncia en contra de un acosador sexual.

La mujer denunció que el presunto acosador es individuo de menor rango al que ella desempeñaba, pero con influencias.

Incluso, añadió, aunque ella fue despedida junto con otra persona que se negó a atestiguar a favor de Giovanni “N”, quien continúa trabajando ahí.

“Desde la primera semana estuvo hostigándome y haciéndome insinuaciones sexuales que yo siempre dije no y no. No sé cuántas veces hay que decirles no a los hombres para que entiendan”.









Ante ello, la afectada pidió al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, su intervención para que sea reinstalada en su trabajo y se investigue y sancione el asunto de acoso sexual del que afirma haber sido víctima.