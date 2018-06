El diputado local Sergio Hernández pidió a quienes difunden el tema de los contratos irregulares al dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, incluyendo reporteros, denunciar los hechos ante las autoridades competentes, pues de lo contrario no tiene caso hablar del mismo en su consideración.





Lo anterior pese a que es de carácter público que el dirigente partidista ha obtenido contratos al margen de la legalidad. El diputado se excusó en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que expresamente indica el deber de denunciar de toda persona que sea testigo de que se está cometiendo un ilícito.

En ese sentido, el coordinador de los diputados locales del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política comentó que incluso son los reporteros los que deberían presentar la denuncia si están tan interesados en el tema.

Cabe señalar que mediante investigaciones periodísticas se ha relevado la asignación de obras y contratos de difusión en beneficio de empresas ligadas a Mancha Alarcón por 70 millones 86 mil 914 pesos mediante 9 licitaciones, dos del Congreso del Estado en la actual LXIV Legislatura.

“Primero decir algo, al artículo 222 del Código de Procedimientos Penales dice que toda aquella persona que tenga conocimiento de un ilícito debe denunciarlo. No hay ninguna denuncia, es un tema mediático, así que no pienso opinar más al respecto”, sentenció Hernández.

Así, expresamente se le preguntó al legislador si el reportero que publicó la información es el responsable de poner la denuncia. “Pues no lo sé, quien tenga el conocimiento del ilícito (…); es guerra sucia y no pienso opinar más porque es un tema de guerra sucia totalmente, quien tenga conocimiento de un acto ilícito que lo denuncie, ese y cualquiera, pero no la hay”.

Reiteró que no declarará algo que “no tiene ninguna veracidad”, porque no hay ninguna denuncia formal: “Si necesitamos realmente investigar eso que haya denuncia, pero no la hay”. Así, rechazó que este tema le genere temor pues “el que nada debe nada teme”, de ahí que está totalmente tranquilo.

Cabe señalar que el Artículo 222 del referido Código establece que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.