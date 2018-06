Padres de familia de la escuela Primaria Articulo 123 matutina uno, llevan a cabo las labores de apoyos viales, para evitar accidentes en los horarios de entrada y salida de los más de 350 alumnos del plantel educativo.





Diariamente cinco padres de familias se colocan las casacas para ser identificados por los estudiantes, al momento del ingreso a la institución debido a que muchos de ellos llegan en el transporte escolar, mientras que sus padres se encuentran laborando.

“Por seguridad de nuestros hijos, nos unimos a las labores de seguridad que la profesora Leticia Santiago, realiza dentro y fuera de la institución, aunque estas medidas no solo beneficia a los 350 alumnos del plantel, si no también se suman los del matutino II y no se unen a colaborar”, dijeron los voluntarios.

Los padres de familia son apoyados por un oficial de tránsito que en caso de cualquier incidente de inmediato solicita el la intervención de los elementos de la policía naval, los cuales están integrados a las estrategias de seguridad que aplica la sociedad y las corporaciones de auxilio.