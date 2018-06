Son los diputados del PAN los que aplazaron la dictaminación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema de Búsqueda en Veracruz.





Concretamente los legisladores del blanquiazul Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como los legisladores de la comisión de Procuración de Justicia, José Luis Enríquez Ambell y María Josefina Gamboa Torales, presidente y secretaria de la misma, respectivamente.

Así lo evidenció en entrevista el diputado local de MORENA, Rodolfo Corpi Lara, quien criticó que siga aplazándose este proyecto pese a la importancia que tiene para los integrantes de los 14 colectivos de búsqueda de desaparecidos.

“Son 6 diputados encargados; los tres de MORENA nos presentamos a dictaminar y los tres del PAN ninguno se presentó. Por el PAN no pasó, con uno que hubiese aceptado pasaba hoy”, comentó el legislador como vocal de la Comisión de Derechos Humanos.

Mencionó que los diputados estuvieron haciendo un trabajo para dejar un proyecto de Ley adecuado y con fines específicos para servir a la búsqueda mediante una comisión que tenga solvencia para cumplir su trabajo.

Hay que recordar que los colectivos de búsqueda principalmente piden asignar un presupuesto de 21 millones de pesos a la Comisión de Búsqueda de desaparecidos, así como sustituir el Sistema Estatal de Búsqueda por un mecanismo que coordine las instancias estatales con las de la Federación.

“Desafortunadamente las comisiones dictaminadoras no se presentan y por lo tanto no se dictamina y no se sube a la plenaria.

“La verdad es lamentable que en su momento se hayan sumado todos de manera unánime para esta iniciativa de Ley y que hoy no se atrevan a dictaminar faltando a su palabra y dejando plantados a estos grupos que son vulnerables”, opinó Corpi Lara.