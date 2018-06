La zafra 2018 del ingenio Cuatotolapan, ubicado en esta municipalidad, tuvo este año una cifra record de molienda de caña aunque se mantuvo el nivel de producción de sacarosa, lo cual lo mantiene en el quinto lugar de productividad en comparación a las 18 fábricas que existen en el Estado, dijo el dirigente interino de la Unión local de productores de caña adherida a la CNC, Roque Spinoso Thomas.





La zafra, informó, cerró el pasado 17 de junio teniendo una molienda de 799 mil toneladas de caña, dejando un rendimiento de 199 kilos de azúcar por tonelada de caña.

Esto dejará un pago de 854 pesos por tonelada de caña al productor, lo cual se deriva de que el precio actual de la tonelada de azúcar, alcanza los 12600 pesos que multiplicado por el 57 por ciento, deja una productividad de 7.18 pesos por kilo de azúcar, mismo que multiplicado por 119 deja la ganancia de 854 pesos por tonelada, explicó el líder interino.

“Nunca el ingenio había molido esa cantidad de caña, y el rendimiento de sacarosa se mantuvo, mientras en otros ingenios fue a la baja.

Hoy Cuatotolopan está en el número 5 de los 18 que operan en Veracruz. Es una garantía para los productores ser cañeros en estos momentos, con ese precio es rentable la producción de caña en este ingenio” expresó Spinoso Thomas.

México es autosustentable en azúcar

Nombrado por la dirigencia nacional de productores de caña para tener a su cargo por algunos meses la Unión local, Roque Spinoso Thomas expresó que México es auto sustentable en cuando al azúcar.

“México es auto suficiente, nuestro país consume 4 millones y pico de azúcar y estamos produciendo casi seis, entonces tenemos para exportar para evitar que el mercado se sature y nos perjudique a los productores de caña” afirmó.

En caso de saturarse, el precio del endulzante bajaría y afectaría al productor, por eso, dijo, es importante que se cotice al alza, aunque esto perjudique al resto de la población.

“Para el pago a productor, nos conviene que no baje, porque si baja de acuerdo a la ley, nos baja el precio de la tonelada, desgraciadamente no quisiéramos que aumentara para no afectar al público en general, pero para el negocio de nosotros es bueno que no baje, si no que suba, pero para el pueblo mexicano si es bueno que baje” afirmó.