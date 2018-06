Protectoras de animales solicitaron a las autoridades aplicar los reglamentos de protección animal, pues prevalece el maltrato y no hay sanciones.





Marisol Rivas, integrante de Casitas en Movimiento, recordó que se prevén amonestaciones dentro de la Ley de Protección Animal, incluso para casos mínimos de violencia pero las autoridades de los tres niveles de gobierno son omisas.

“Las leyes existen en Veracruz desde hace un par de años, dimos un gran avance pero estamos estancados en las leyes porque no se aplican como deberían. Dentro de la Ley de Protección Animal vienen sanciones que deben aplicarse incluso de maltrato mínimo como la omisión de quienes tienen mascotas y no las tienen en buenas condiciones y además no se han aplicado”.

Además los centros de salud animal de Veracruz y Boca del Río carecen de buenas instalaciones. No se le da importancia y por ende no cuentan con atención especializada.

“No tienen Rayos X, para hacer biometrías hemáticas que es algo simple que se le debe hacer a cualquier mascota y se requieren servicios completos”.









CANINATA

El sábado 7 de julio a las 8 de la noche se llevará a cabo la Octava Caninata Neón, en el bulevar Vicente Fox.

El objetivo es la convivencia con las mascotas para ayudar a esterilizar a animales en situación de calle.

El año pasado se logró operar a 80 perros para prevenir la proliferación masiva de mascotas.

Las cirugías se llevan a cabo en clínicas particulares, los médicos donan la mano de obra pero se requiere solventar gastos de material.

“Se cubren también cuentas en veterinarias de animalitos que hemos esterilizado. Los interesados pueden inscribirse hasta el viernes 6 de junio en Fabricas de Francia, de Plaza Mocambo, en el área de mascotas entre 11 de la mañana hasta 9 de la noche”.

Las integrantes de Casitas en Movimiento exhortaron a participar y apoyar a la noble causa ya que persiste el abandono animal y cada vez hay más perros ferales.

Con lo recaudado además de esterilizar se invierte en la curación de animales maltratados o que son levantados de las calles ante el abandono de sus dueños.