El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón, negó los señalamientos que lo acusan de ser beneficiado con obra pública por parte del gobierno estatal actual.





Entrevistado sobre el tema a su visita a esta ciudad, argumentó que lo anterior es parte de la guerra sucia emprendida por Morena.

“Son patadas de ahogado emprendidas por los candidatos de Morena pero no hagamos caso en ese tipo de situaciones, nosotros de principio a fin nos hemos concentrado en la campaña y estamos seguros de que nuestros candidatos fueron los que más caminaron, los que más municipios recorrieron”.

Cuestionado entonces si niega que sus empresas hayan sido beneficiadas con más de 70 millones de pesos por concesiones para obra pública, tal y como lo sugiere un reportaje periodístico, respondió:

“Lo que yo te puedo decir es que toda mi vida he actuado apegado a la legalidad, no tengo nada de qué avergonzarme, siempre he actuado apegado a derecho y no voy a hacer caso a ese tipo de situaciones”.

Objetó que en esos medios de comunicación la información presentada es “difusa”, misma que en este momento “no es conveniente discutir”.

Por último, precisó que no permitirá que nada ni nadie manche su imagen ni la de su familia.

Mancha Alarcón estuvo de visita en Tuxpan para presentar encuestas, las cuales sugieren que el triunfo en el Distrito III será para Clemente Campos Pérez, candidato a la diputación local de la coalición PAN-PRD-MC.