Empresarios veracruzanos deploraron la negativa de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura por la coalición Por Veracruz al Frente, de transparentar la riqueza amasada por su familia.





Carlos Luna Escudero, ex líder de la Canaco, advirtió que si bien se entiende que el panista no quiera ‘exponer’ a su familia al transparentar su patrimonio, también genera suspicacias.

La negativa de Yunes Márquez, sostuvo el empresario, puede interpretarse de múltiples formas: que oculta bienes, que está realmente preocupado por la seguridad de su familia de revelarse su situación patrimonial.

Sin embargo, esa falta de transparencia expone a los veracruzanos que exigen saber de dónde viene, qué tiene y cómo forjó su riqueza.

“Yo no quiero pensar mal del candidato Yunes Márquez. Si él habla de que no quiere exponer a su familia es legítimo. Nadie quiere exponer a su familia. Pero aquí los que estamos expuestos somos los veracruzanos también (…) Yo no quiero pensar que sea una estrategia para ocultar bienes que tiene. Yo tengo información de que fue mal visto entre los empresarios esa negativa (de presentar la 3 de 3)”.









Y es que en un foro con empresarios, Yunes Márquez se refirió a la iniciativa “3 de 3” en su gobierno y dijo que hay leyes que ya exigen a un funcionario presentar su situación patrimonial, lo que se haría en su administración. Sin embargo cumplir con el esquema del IMCO puede ser “hasta violatorio” de los derechos de terceras personas, sostuvo.

“Una cosa es lo que tenga el funcionario, pero por ejemplo el 3 de 3 exige lo que tiene la familia de tu esposa y esta familia a lo mejor no tiene nada que ver, ni está de acuerdo en que se hagan públicos sus bienes”, expuso el panista.

Planteó que por protección de datos personales y seguridad muchos familiares no quieren brindar sus datos, de ahí que es un tema que se tiene que abordar con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en su opinión.

Luna Escudero sostuvo que el panista y todos los candidatos a nivel nacional deberían ir más en rendición de cuentas y presentar la 7 de 7 para detallar el origen de los bienes.

Aseveró que en un proceso electoral y como hombre público, lo que se esperaría es mayor transparencia.

De los aspirantes a la gubernatura de Veracruz únicamente presentó sus declaraciones de interés, fiscal y patrimonial el candidato a la gubernatura de la alianza Por un Veracruz Mejor (PRI-PVEM) José Francisco Yunes Zorrilla.

Miguel Ángel Yunes Márquez, Cuitláhuac García Jiménez y Miriam Judith González Sheridan no revelaron su situación patrimonial.