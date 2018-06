La inhumanidad de la gente y el ambulantaje que sobre abunda en el primer cuadro de la ciudad son dos grandes situaciones a las que se tienen que enfrentar día a día las personas discapacitadas, reconoció Carmen, quien desde hace nueve años está postrada en una silla de ruedas.





La señora de la tercera edad, normalmente se encuentra en los bajos del Ayuntamiento de esta localidad, pues acude casi a diario para distraerse y esperar a su hija quien vende entre los trabajadores diversas golosinas y de esa manera obtener el sustento económico.

“Yo me caí de mi misma altura y me quebré el fémur mayor y como padezco poliomielitis fue imposible mi recuperación; la gente es muy inhumana y egoísta a veces te ven en la calle ven que vienes batallando y no te pueden ayudar para subir a una banqueta o bajar”, expresó.

Carmen ‘X’, reconoció que son las mujeres y las personas de la tercera edad las sin importar su condición física se acomiden y muestran su solidaridad con ellos o incitan a las personas jóvenes para hacerlo.

“Yo le pido igual a todos esos vendedores que acaparan las banquetas de las tiendas del centro afectándonos a nosotros, ya que las sillas de ruedas son muy delicadas y al momentos de hacer un mal movimiento se puede quebrar una llanta y para conseguir otra cuesta mucho; por eso hemos exhortado a las autoridades para que quiten un poco de comerciantes con puestos rodantes pues nos dejan sin poden transitar de manera segura exponiéndonos a que un vehículo nos arrolle”, aseveró.











NO HAY RESPUESTA

La afectada manifestó que incluso han expuesto su situación a la dirección de Comercio del Ayuntamiento, donde pese a que se realizan los trabajos para despejar las banquetas del Centro no se ha podido despejar el paso.

“Tenemos que agarrar la carretera para que los vendedores tengan su negocios ahí sobre las banquetas donde también muchas veces se obstruyen las rampas para discapacitados”, reiteró.

Rememoró que anteriormente aunque padecía su enfermedad podía caminar por espacios pequeños y no dependía de nadie, lo que cambió desde hace nueve años que no puede pararse de su silla de ruedas.

“Luego de mi caída me operaron el tobillo de mi pierna izquierda, pero ya no pudieron hacer nada pues el doctor me explicó que hay tres tipos de polio la que mata, seca y encoje y mi pie ya no tiene nada de fuerza, me pego la enfermedad tres en una, y por esa caída ya no puedo caminar además tengo ocho clavos en ella”, concluyó.