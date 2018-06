El municipio que coopere más de lo que se espera en el triunfo de la coalición Por Veracruz Adelante “tendrá todo”, fue la aseveración que habrían hecho el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo a alcaldes que forman parte de esa alianza en días pasados.





De acuerdo con un audio en donde se escucha hablar al alcalde de Mendoza, Melitón Reyes Larios, con su gente, éste les indica que esta elección no se puede perder.

“Mendoza no puede ofrecer menos votos que los que nosotros ganamos. Nosotros ganamos cuatro mil veintitantos, 26 creo. Nosotros, por lo menos, eso es lo que debe de tener Miguel Ángel Yunes Márquez, el primero de julio. Cómo le vamos a hacer, de mil formas, de mil formas”, comenta el edil.

En el audio, expresa que ese es un trabajo para los funcionarios del ayuntamiento, y a lo mejor hay quienes consideran que no les corresponde o que no les interesa la política, pero se trata de que al municipio le vaya mejor.

El alcalde mendocino remarca que eso se los dio a conocer el propio candidato Miguel Ángel Yunes Márquez en Orizaba en una reunión en días pasados.









Por el contrario, menciona, quien dé menos de lo que se prevé tendrá que seguir esperando.

Reyes Larios exhorta a su personal a presentar los mejores proyectos y a comprometerse a llevar los votos de su familia, de sus conocidos.

“Exactamente hace ocho días me invitaron a una reunión en Córdoba, una reunión muy privada, donde se hizo en la casa de un hombre muy reconocido en Córdoba que se llama Tomas López, algunos no saben quién es Tomas López… es hermano de Lety López presidenta municipal de Córdoba, y en su casa yo no sabía quiénes iban a estar, pero me dijeron que es político. Bueno, pues cuando yo llegué ya estaba Ricardo Anaya”, comenta el edil.

En este punto el audio se interrumpe, aunque se cree que la conversación continuó.