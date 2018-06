Es lamentable que el Instituto de Pensiones del Estado, Hilario Barcelata Chávez, no informe de los pendientes que tiene el organismo a su cargo para el pago del retroactivo con ex trabajadores en proceso de jubilación, así como con los pensionados que no han obtenido su primer pago.





Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE, Daniela Griego Ceballos.

La legisladora morenista criticó que tampoco los líderes de sindicatos que están adheridos al Instituto han detallado públicamente los problemas que enfrentan los empleados por esta situación.

“Los sindicatos también deberían de hacer pública esta situación y señalar cuántos de sus agremiados están en este supuesto, finalmente son Derechos de los trabajadores (…).

“El llamado es que el IPE aclare, Sefiplan tendrá que aportar también lo que se debe, el gobierno es un patrón garante solidario que tiene que cubrir los pasivos cuando el instituto lo requiere”, sostuvo Griego Ceballos.

Además, la legisladora de Morena cuestionó que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, asegure ante los medios de comunicación que no hay pendientes de su administración con el Instituto, lo que es falso.

Recordó que el propio IPE reconoció los pasivos en un comunicado sin detallar a cuánto ascendían ni una posible fecha de pago y pese a lo anterior el Ejecutivo mostró su completo desconocimiento en el tema saliendo a declarar que están cumpliendo con todas sus obligaciones.

“Es cierto que no hay adeudos en el pago de las pensiones, pero sí hay un problema en los nuevos acuerdos de jubilación, primero porque no han empezado a cobrar estas personas y porque no les han pagado el retroactivo.

“Si un trabajador tramita su acuerdo de jubilación tiene que darse de baja en su centro de trabajo, una vez que está su acuerdo de jubilación”, explicó.

Advirtió que a la fecha el tiempo que un empleado causa baja y obtiene su acuerdo para darse de alta en el Sistema del IPE y recibir el pago de su retroactivo puede demorar de 4 a 8 meses, aunque ya están surgiendo casos que están a punto de cumplir el año.

“Nosotros en el Congreso tenemos documentados a algunos casos, además de que los propios sindicatos tienen documentados a los suyos.

“La pregunta al director del IPE Hilario Barcelata Chávez es que nos aclare a cuánta asciende el adeudo por concepto de retroactivo y los pendientes por pago de la pensión a estos nuevos jubilados que ya en alta de la nómina”, subrayó.

La legisladora morenista consideró que no se tiene que generar polémica, aunque algunos sindicatos señalan que los pendientes solo del retroactivo ya superan los 200 millones de pesos, cifra que continúa incrementándose.