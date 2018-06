El periodista y ex aspirante a la candidatura presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con, advirtió que se defenderá de la demanda interpuesta en su contra por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.





Acusó que se trata del mismo equipo de abogados de la familia Moreira quienes emprendieron un proceso en su contra por presunto daño moral.

"Me imagino que para él moral es un árbol de moras. No es un ex gobernador encarcelado el que me está demandando sino el sistema enclaustrado en el PRI. El equipo de abogados que me ataca es el de Moreira y cita a la propia demanda de Moreira como un caso de éxito”.

Y es que el exmandatario, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México lo demandó por presunto daño moral, acto que Pedro Ferriz consideró como un intento de coartar la libertad de expresión ante el regreso a los medios de comunicación.

“Los políticos utilizan estos medios de intimidación, es un atentado contra los derechos políticos y humanos. Me defenderé pero voy a atacarlos brutalmente porque el sistema está atacando, a quiénes somos contrapesos y a los contrapesos no se les da la bienvenida. Ellos saben que próximamente regresaré a los medios de comunicación y sería muy peligroso que cada vez que abramos la boca venga una demanda del sistema político mexicano”.

Recordó que Karime Macias, esposa de Javier Duarte sigue gozando de lo robado en Londres, así como los casos de desapariciones forzadas, amagos a la educación, deudas y otras irregularidades cometidas en la administración estatal pasada de Veracruz.

“No lo voy a permitir que hay este amagó a la libertad de expresión, no a la mía sino a cualquiera que la quiera utilizar. Se trata de un esquema perverso. Es la primera vez que me tengo que defender de un hombre que está en la cárcel pero con dinero para manejar a todo un grupo de abogados”.