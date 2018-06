La selección mexicana de fútbol tuvo un arranque extraordinario en Rusia 2018; derrotó a Alemania y a Corea del Sur y obtuvo 6 puntos de 6 posibles. En 2006 y 2010 obtuvieron solo 4 puntos y avanzaron de fase, por lo que siguiendo esa lógica no habría problema en pensar que ya tendrían amarrado su boleto a octavos, sin embargo, todavía pueden quedar eliminados de la competición.





El gol que anotó Toni Kroos en tiempo suplementario en el juego contra Suecia fue fundamental para equilibrar el grupo, y es que México no asegura la calificación a pesar de sus victorias, mientras Corea no está matemáticamente eliminado a pesar de tener dos derrotas, situación que no pasa en ningún otro grupo, donde los equipos con 6 puntos están calificados y los que tienen 0 están fuera.

México se encuentra en primer lugar con 6 puntos, Suecia y Alemania comparten el segundo puesto con 3 unidades, mientras que Corea del Sur está en el fondo con 0.

Con una victoria o empate del combinado azteca ante Suecia sería suficiente para avanzar en primer lugar, pero una derrota 1 gol a 0 igualaría en puntos, diferencia de goles y goles a favor a ambos equipos, por lo que el siguiente criterio de desempate sería el del duelo directo, por lo que los suecos tendrían la posibilidad de rebasar a los mexicanos en posiciones. Añadido a esto, si el cuadro alemán vence por 2 goles o más a Corea, escalaría a primera posición, por lo que México quedaría fuera de la siguiente ronda.

Por su parte, Corea necesitaría derrotar a Alemania con un marcador abultado y esperar a que México gane su partido , para lograr avanzar con solo 3 puntos.









El cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio buscará este Miércoles evitar ser el único equipo en la historia de los mundiales que obtiene 6 puntos y no avanza a la siguiente fase, generando este grupo una situación única en los 88 años de la competición