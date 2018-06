Ante el secuestro y asesinato del joven nachitense Sebastián Alpuche Gómez, quien fue privado de su vida por el crimen organizado, el sector juvenil de esta ciudad expresó un profundo sentir y preocupación y piden a las autoridades realizar más patrullaje a cualquier hora del día; mientras implementan medidas para resguardar su seguridad.





“Da mucha tristeza lo que le pasó al chico, porque de repente reportan a alguien desaparecido y luego que ya murió; el exhorto para las autoridades es que pongan más interés y busquen a las personas y no sólo se vea su presencia cuando ya encontraron el cadáver”, expresó Miriam Guadalupe de 20 años, estudiante en Coatzacoalcos y residente del municipio de Minatitlán.

Manifestó que ante la inseguridad que hay siempre procura andar acompañada, al tomar un taxi como medida preventiva manda el número económico en el que viaja o trata de ir hablando por teléfono y de esa manera mantiene alerta a su familia.

“En mi casa ya no me quieren dejar salir sola, porque existe el temor por mis papás que me secuestren”, comentó.

“Uno como joven prefiere ya no salir, y no andar en la calle porque no hay seguridad no se puede andar tranquilo o no sabes ni con quienes estás tratando y es muy necesario evitar traer cosas de mucho valor; hace falta que nuestras autoridades se comprometan con la sociedad”, declaró Erick Martínez, habitante de Villa Allende.









Por otra parte Iván Cortez, vecino de Coatzacoalcos refirió que en la actualidad los diversos municipios de la región sur atraviesan por una situación difícil por la inseguridad, pues ya no se respeta horarios para que se cometan actos delictivos.

“Ya no se puede andar con tranquilidad en las calles, pues en cualquier momento te pueden secuestrar como al joven Sebastián que habitaba en Nanchital quien tuvo un desenlace triste pues fue asesinado”, expresó.

Finalmente solicitó a los diversos cuerpos policiacos realizar más recorridos a cualquier hora de día y a diario, pues ahorita se han visto en cualquier momento están asaltando y secuestrando.