Luego de que se relacionó al fiscal especializado en personas desaparecidas Luis Eduardo “N” con el delito de desaparición forzada, la Fiscalía emprendió una campaña de desprestigio en contra del abogado del ex fiscal Luis Ángel “N”. Así lo afirmó el propio defensor, Arturo Nicolás Baltazar, quien criticó que ahora busquen procesarlo por supuestas conductas delictivas, luego de que la juez Alma Aleida Sosa Jiménez ordenó una investigación en su contra.





Mediante un video que subió a su red social Facebook, el abogado denunció que el funcionario de la FGE sí es capaz de realizar desapariciones forzadas “con tal de salirse con la suya”.

El video que dura casi 17 minutos y que fue subido este domingo por la tarde, y que hasta el momento lleva más de 7 mil 800 reproducciones, el abogado dijo que la petición que hizo Coronel Gamboa en la audiencia del pasado sábado de abrirle una carpeta de investigación no es más que una revancha porque el empleado de la FGE fue denunciado por presuntamente liberar una acción de desaparición en contra de una persona y por hechos ilícitos como tortura.

“Creo que mi representado es inocente y lo conozco desde hace 10 años”, y que “está injustamente acusado”, afirmó. Recordó que durante la audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso intentó presentar una prueba a favor de su defendido y que conoció cuando fungió como abogado del ex director de Servicios Periciales, Gilberto “N”, quien nunca relacionó a Luis Ángel “N” con el delito de desaparición forzada cuando fue vinculado.

Insistió en que la investigación en su contra es la respuesta a los señalamientos que hicieron en contra del fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, por el delito de desaparición forzada.









“El fiscal Luis Eduardo Coronel Gamboa lideró una acción de desaparición forzada en contra de una persona y las víctimas tuvieron el valor de denunciar y realizar todas las acciones que dicen la ley y nosotros como abogados interpusimos un amparo porque a la persona la tenían incomunicada, la torturaron psicológicamente”.

Acusó a los fiscales de actuar “de manera irrespetuosa” en las audiencias y de poner en duda su capacidad como abogado litigante, lo cual dijo que no es la primera vez que ocurre.

“Viene una fuerte campaña de desprestigio en mi contra; en las audiencias los fiscales de manera irrespetuosa han señalado que no sabe litigar, que no está preparado; no es ante ellos ante quien debo demostrar mi preparación y mis conocimientos, es ante el juez”.

Arturo Nicolás Baltazar recordó que el año pasado fungió como defensor de policías que fueron aprehendidos “de manera irregular” y por lo cual se logró evitar su detención, pero que según dijo hasta hoy siguen siendo perseguidos.

“Me preocupa que cuanto la Fiscalía mete este tipo de amenazas se meten a tu hogar, con tu familia, y lo que hacen es investigar para desprestigiarte, lo que hacen es que a nivel nacional difunden noticias sesgadas, que tienen como única finalidad que no hagas lo que toca hacer. Lo que quieren ellos en realidad es dejar a mi representado sin defensa”.