Pese a que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) comunicara que el domingo 24 se realizarían las elecciones de agentes municipales en Villa Allende este proceso no fue realizado y la Junta Electoral Municipal de Coatzacoalcos deslindó responsabilidad y fijo su postura, ya que no se cumplían con los lineamientos adecuados.





“Con todo esto los que conformamos la Junta Municipal Electoral no nos hacemos responsables hasta este 24 de junio por lo que ocurra de manera administrativa, económica, legal, y deslindamos responsabilidades, yo creo que ninguna elección de jefe de grupo se podría hacer en menos de 72 horas, no hay condiciones nunca existieron, no hubo voluntad y la responsabilidad la tiene el órgano electoral”, declaró Noé García Joffre, presidente de la instancia.

En rueda de prensa que se brindó la tarde del domingo en la instalación con fin político ubicada en la avenida Zaragoza del centro de Coatzacoalcos, estuvieron presentes el presidente de la junta, la secretaría, Tania Pamela Mijares Díaz y el Vocal del Consejo Municipal de Desarrollo, Carlos González Díaz.

“El 22 de junio dimos a conocer porque era imposible hacer las elecciones el 24 de junio porque la misma convocatoria que emitió el cabildo y el congreso de Veracruz se contrapone y violenta el derecho de los ciudadanos”, manifestó.



PÓQUE NO

Fue apenas el pasado jueves 21 de junio que fueron notificados de llevar a cabo el proceso de elecciones de agentes municipales de Villa Allende, la cual carecía de sellos y firmas del cabildo del congreso del estado lo que principalmente impedía la realización del evento político.

“Nosotros nunca actuamos de manera arbitraria, violando los derechos constitucionales o políticos electorales de los ciudadanos que se interesaron en participar por el puesto de agente municipal”, aseguró Joffre García.

Manifestó que incluso existen actas donde solicitaron al Cabildo de Coatzacoalcos dotar del material necesario para llevar a cabo el proceso, el cual inició con casi 72 horas de preparación y que violentaba el derecho de los ciudadanos al hacer valer la convocatoria del TEV que carece de calidad.

Indicó que no había lista nominal con fotografía la cual debió proporcionar el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la tinta indeleble, que era imposible obtener en tan poco tiempo y aunque no hubiese tenían que hacer la petición y así mismo hacerles saber que no había.

Por otro lado Tania Pamela, secretaría dijo que el 8 de junio dio a conocer fallas técnicas que también ponían en riesgo los comicios de elección al congreso del estado de Veracruz, donde solicitaban tiempo para capacitación de los funcionarios, impresión de boletas electoral, integración de paquetes electorales y convenio entre las autoridades municipales y gobierno estatal para asegurar el proceso y jornada electoral.

Por ello el 22 de junio se notificó a las diversas dependencias del Palacio Municipal del presupuesto que se requeriría entregando un cronograma el 15 de junio con un presupuesto de 480 mil pesos con el que se cubriría la realización de proceso que estaba contemplado para el 8 de julio y del que tan sólo les dieron 21 mil pesos.

Aseveró que entregaron el 19 de junio el documento con lo solicitado y por el cual no obtuvieron respuesta del alcalde Víctor Carranza, Miguel Guillermo Pintos, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Dirección de Egresos, director de adquisiciones, y a la dirección de contabilidad.



NO HAY CARGOS, NO HAY SANCIONES

En otro tenor la secretaria de la Junta municipal, expreso que aunque ellos fungen en los puestos que tuvieron en el periodo ordinario del primer comicio que fue en abril no se ha hecho un escrito del nombramiento oficial para este periodo extraordinario, en lo que respecta a la presidencia y secretaría.

“Quiero entender y suponer que el congreso del estado piensa que yo voy a continuar pero no hay ningún documento legal ni un acuerdo que determine la continuidad de mi persona en este cargo, y ocurre en la presidencia de la junta que no se hizo en sesión de cabildo o protocolo donde se declaré la integración de la junta”, enfatizó.

Ante eso ellos deslindan toda responsabilidad en caso de que el TEV de Veracruz quisiera sancionarlos por no haber llevado a cabo las elecciones de Agente Municipal de Villa Allende y reconoció que la nueva fecha para hacer el proceso electoral depende del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y el TEV de Veracruz.