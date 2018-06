Una casa ubicada en una colonia popular –Progreso Macuiltépec- de Xalapa que no rebasa los 2 millones de pesos en valor catastral, es la propiedad del candidato de Morena a la Gubernatura de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, frente a una mansión que posee el candidato panista Miguel Ángel Yunes Márquez con un valor cercano a los 35 millones de pesos, construida sobre un predio de 3 mil metros cuadrados que se localiza a orillas de El Estero, en el Municipio de Alvarado, Veracruz.





Al comparar imágenes, éstas contrastan apabullantemente; desde 2012 esa propiedad del candidato panista fue escándalo pues el cargopúblico que le antecedían al hoy aspirante a la gubernatura, era exclusivamente el de Presidente Municipal de Boca del Río durante el periodo enero de 2018-diciembre de 2010; después consiguió –con el respaldo de su progenitor- ser alcalde por segunda vez durante el periodo enero 2014-diciembre 2017.

Nadie con un simple cargo de alcalde, podría adquirir dos años después una propiedad con ese costo elevadísimo y que resulto un agravio para los veracruzanos. La imágenes de las mansión tapizaron además de las redes sociales, medios de comunicación de circulación nacional que daban cuenta de la majestuosa propiedad. El tema fue retomado recientemente tras la visita del Gobernador a TheWoodlands, en Houston, Texas, Estados Unidos, quien presumió la supuesta recuperación de una esplendorosa propiedad de Javier Duarte en aquella zona exclusiva.

El Mandatario veracruzano acusó excesos del ex Gobernante priista y de inmediato usuarios le recriminaron que él y sus hijos contaban también con cuantiosos y lujosos inmuebles; le recriminaron que aquella propiedad no se alejaban en mucho a las que su familia posee, entre ellos uno de sus tres hijos, el que aspira a heredarle la gubernatura Miguel junior. Cuitláhuac García ha insistido que tanto el Gobernador como su primogenito carecen de congruencia, debido a que, su discurso no encuentra ejemplo algunos en sus hechos.

La mansión de Yunes Márquez tiene las siguientes características, según han dado cuenta diferentes medios de comunicación nacionales.

3,000 metros cuadrados de terreno.

Garaje con capacidad para 7 autos.

7 Habitaciones y 8 baños completos con jacuzzi.

1 Oficina con biblioteca.

1 Cava con los mas finos y caros vinos, licores y champanes franceses y españoles.

1 Sala de cine con 15 sillones, más lujosos y cómodos que los de Cinépolis VIP.

1 Sala de juegos completa, con billar, ruleta, blackjack, mesa de dados.

2 Albercas (1 Carril de Nado y 1 Alberca normal para la convivencia con familiares y amigos)

1 Cuarto de sauna.

1 Cuarto de vapor.

1 Gimnasio Completo.

1 Spa completo con 4 camas profesionales de masajes.

Lo anterior frente a una reservada vivienda del candidato morenista. Desde 2012 el emporio de la Familia Yunes Márquez se acrecentó, fue en este año cuando el hermano del hoy candidato, Omar Yunes Márquez adquirió un penthouse en el número 708 de la calle Ciserón, de la colonia Chapultepec Polanco con un valor de 4 millones 496 mil pesos. En 2009 se detecto la compra de la casa ubicada en (la calle de) Platón 433, en la colonia Chapultepec Polanco, a nombre de Omar Yunes, por un valor de 4 millones 700 mil pesos.

Entre muchos otros, mientras que Miguel Ángel Yunes Linares es propietario de una casa en el número 9 del Club de Golf Villa Rica, en Alvarado, con un valor de 6 millones de pesos. En Boca del Río, una casa en la calle de Mero 28, Fraccionamiento Costa de Oro, valuada en 5 millones de pesos, y la residencia en Rivera del Río que se localiza a orillas de El Estero, dentro del municipio de Alvarado, valuada en 35 millones de pesos.

‘Aunado a éstos, fuentes en Estados Unidos revelaron que Yunes Linares posee el departamento 3111, en el número 1155 de BrickellBay, en Miami, con un valor de mercado de un millón de dólares, por el que paga más de 9 mil dólares de impuestos anualmente. En Nueva York es dueño de la casa 135 en (…) con un valor de 800 mil dólares” refirió la asociación Anonymous en un video que ha dado la vuelta en latonoamerica desde abril de 2016.

‘Además, en Manhhatan hay registro de que Omar Yunes compró en 2010 los departamentos 32 A y B de Oeste 70, calle 45, a través de la empresa de responsabilidad limitada Depth Capital LLC, registrada por medio de un despacho de abogados de la firma Grant, Hermann, Shwartz&Klinger LLP’’, refiere dicha organización.

La lista de propiedades de Yunes Linares, está integrada por 34 bienes inmuebles con un valor superior a los 498 millones de pesos, según el recuento de diferentes publicaciones en medios de comunicación.