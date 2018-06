Al anunciar la corrida taurina que llevarán a cabo en Xico el próximo 22 de julio, Francisco Franco, de la empresa Fiesta Toro, aseveró que aunque matarán toros "no hay maltrato animal".





De acuerdo con el empresario, a pregunta expresa sobre las implicaciones legales en la entidad, dijo que en el estado de Veracruz las corridas de toros no están prohibidas.

"No hay maltrato animal; de que se mata un animal es cierto, en el rastro se matan miles diarios en peores condiciones y con más crueldad. En una corrida de toros hay toros muertos, por supuesto que se matan los toros y no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna sanción puesto que no estamos cometiendo ningún delito y no estamos faltando a ninguna norma del estado", dijo.

Consideró que es importante preservar la cultura taurina pues los toros son un arte, por lo que pidió respeto a quienes no coinciden con ello como son los colectivos protectores de animales.

“Debemos tener tolerancia, lo único que pedimos es respeto. La corrida no se cancela. A los que no les gustan los toros pedimos que respeten a los que sí nos gustan. Si les gustan que vayan, son bienvenidos todos, si no les gustan que nos respeten y que no vayan”, dijo.

Por su parte, la directora de Turismo de Xico, Georgina Hernández Quiroz, negó que en ese municipio existan problemas de inseguridad, por lo que cualquier evento puede realizarse sin problema.

“Xico es uno de los municipios en Veracruz con más seguridad, aquí tenemos a gente de Xico que no me dejará mentir, es de los pocos lugares que tenemos puertas abiertas, que podemos tener casas y negocios sin ningún problema”, señaló.