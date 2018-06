El delegado de la Asociación de Transportistas de Veracruz en la zona sur, Secundino Reynaga Romero exigió a las autoridades correspondientes redoblar la seguridad en las rutas foráneas, luego de que dos camiones de pasajeros de la cooperativa ‘Insurgentes Sur’ fueran asaltados cuando prestaban servicio en Cosoleacaque y Minatitlán, perdiendo la vida uno de los operadores al resistirse.





El líder hizo también hizo un llamado a los conductores para no se opongan en el momento y se eviten hechos lamentables como lo ocurrido este viernes.

“Muy lamentable lo que se está viviendo ahorita e independientemente de la crisis por el aumento en el combustible, no había pasado, recomendamos no oponerse, entregar lo que sea, no podemos hacer otra cosa más que permitir porque no nos podemos enfrentar a gente armada, esto enlútese al sector”, externó.