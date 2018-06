El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, advirtió hoy en Pachuca, Hidalgo, que en esta elección está en juego el futuro de nuestros hijos, por lo que pidió no caer en confusiones, porque lo más importante que podemos hacer para que México sea potencia es apostarle a la educación.

“No queremos que la educación sea secuestrada por intereses políticos, no queremos ver a la educación superior controlada por mafias, no queremos ver a la educación básica secuestrada por quienes no tienen en el corazón los intereses de nuestros hijos; vamos por una educación de calidad”, sostuvo el abanderado ante más de 15 mil militantes de Nueva Alianza.

En su discurso, exhortó a sus seguidores a que los días que faltan de la campaña política inviten a los mexicanos a reflexionar, a hacer un ejercicio en donde todos tengan claro lo que está en juego, que no es otra cosa que el futuro del país, los esfuerzos de inclusión, la educación y el circulo virtuoso de inversión y empleo.

“Y por eso hay que invitar a reflexionar, por eso hay que tocar cada puerta, hay que hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, con tíos, con primos, con compadres y explicarles cuál es la mejor alternativa, y hacerlo de ciudadano a ciudadano”, subrayó.

En un mitin que abarrotó el Lienzo Charro de la capital hidalguense, Meade se comprometió con el magisterio nacional a otorgarles certeza laboral, al sostener que con él tendrán permanencia y seguridad en el empleo.

“Conmigo vamos a lograr que los maestros y las maestras mexicanas sean los mejores pagados de toda Latinoamérica; ese esfuerzo significativo y real que se le pide a los maestros, va a ser correspondido con un esfuerzo significativo y real para pagarles mejor”, mencionó.

A los maestros les dijo que creará un instituto de capacitación para que los maestros mexicanos estén siempre a la vanguardia y cuenten con los mejores instrumentos para impulsar la educación de la niñez.

Dijo que va por una agenda de estancias, guarderías y primarias de tiempo completo, con alimentación y se asegurará que todos los jóvenes terminen la preparatoria y tengan una alternativa de educación superior.

El candidato de la coalición Todos por México hizo patente su compromiso con una educación superior de excelencia. Subrayó que la coalición que lo postula ganará porque cuenta con los mejores perfiles, propuestas, estructura, activismo “y el mayor compromiso para darle a nuestro país el mejor destino”.

El presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, dijo que José Antonio Meade representa la posibilidad de que los mexicanos nos subamos a un tren de alta velocidad, de desarrollo sustentable, frente a opciones que implican ir en reversa, sin retrovisor y dar un salto atrás tres o cuatro décadas.

Sostuvo que los simpatizantes de Nueva Alianza están comprometidos con su candidato presidencial que representa los más altos intereses de la nación y saben que cumplirá.