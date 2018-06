Lo visto en televisión sobre el encarcelamiento de niños en Estados Unidos es poco comparado a lo que viven dentro de la estación migratoria de Acayucan, los menores que son separados o viajan en solitario y son capturados por Migración en México, dijo José Luis Reyes Farias, coordinador del equipo pastoral y albergue para refugiados Acayucan.





“Aquí en México las condiciones son peores, los encierran en un cuarto, solos, sin letrinas para que hagan sus necesidades, sin acompañamiento” acusó.

“No tenemos que alarmarlos, aquí en México la situaciones y las condiciones son más graves. Agradezco en primer término el que en Estados Unidos tuvieran el valor de abrir las puertas para que organizaciones sociales y medios de comunicación dieran cuenta de lo que ocurre, aquí en México pediría que la autoridad migratorias abrieran las puertas para que organizaciones sociales que nos dedicamos al apoyo de migrantes pudiéramos entrar y estar en condiciones de apoyarlos incluso, incluso ustedes los medios de comunicación tuvieran testimonios de lo que ocurre.

Las condiciones no son las óptimas, si la autoridad tuviera la certeza de que los niños están en condiciones optimas, con juegos de esparcimiento, apoyo sicológico y todo lo demás, deberían abrir la puerta pero no es así, no abren las puertas porque saben que las condiciones en que los tienen son paupérrimas, no son malas, si no paupérrimas” afirmó el activista de atención y apoyo a migrantes.

“En la estación migratoria, los cuartos son cárceles como tal cual, son rejas con puertas, pero al final rejas y ahí están los niños, si cierto que les dan una o dos horas al día para que salgan a las canchas, pero el resto del tiempo quedan encerrados, son niños, no animales” insistió.









Afirmó que la situación en Veracruz es más grave de lo que parece, porque otro papel negativo lo juega el DIF estatal, cuyo sistema de administración tiene un albergue para migrantes en Xalapa donde de 40 a 45 niños viven hacinados, acusó.