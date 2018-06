El gobierno del Reino Unido consideró que Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, reúne las características de perseguida política por lo que cuenta con protección, asegura su defensa.





El destino de la esposa del ex gobernador de Veracruz, Karime Macías, quien es acusada de desvíos de recursos por un monto que supera los 112 millones de pesos, aún es incierto.









Ricardo Sánchez Retana, abogado de Karime, aseguró que las autoridades de Reino Unido admitieron el trámite de asilo político a favor de su clienta, quien reúne las características de “perseguida política”.

De acuerdo con la defensa, las autoridades judiciales británicas admitieron el trámite de una solicitud de asilo político a favor de ella y de sus tres hijos, quienes actualmente residen en un barrio exclusivo de Londres, cerca del Palacio de Buckingham.

En un comunicado, Sánchez Retana refirió que tanto Karime Macías como sus hijos han sido víctimas de acoso y espionaje en Inglaterra por parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes.

Además, explicó que promovió un amparo contra la orden de aprehensión emitida por un juez del fuero común en Veracruz por considerarla “inconstitucional, sin sustento jurídico y violatoria de los derechos fundamentales de Karime Macías Tubilla, precisando que está en proceso actualmente en trámite en el Poder Judicial de la Federación”.

El abogado señaló que su cliente, Javier Duarte y su familia han sido víctimas de una “desmesurada violencia política” que los mantiene como “rehenes” del proceso electoral que se desarrolla en México.

Ayer, Miguel Ángel Yunes afirmó que la PGR ya había iniciado un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la aprehensión preventiva de Macías con fines de extradición, sin embargo, la PGR negó las declaraciones del gobernador de Veracruz.

Yunes Linares dijo que no entrará en debate con la PGR, pero tras el desmentido nuevamente divulgó un video en redes sociales, ahora exigiendo que si no se inició el trámite, se haga de manera inmediata.

“No voy a entrar en debate con la Procuraduría y si el encargado no lo ha solicitado es momento de que la solicite. A mí me indicó que ya la habían solicitado, me explicó el procedimiento, me dijo que era un procedimiento largo, complejo pero que ya se había iniciado (…) Si el encargado de la PGR no ha iniciado el procedimiento le pido en nombre del Gobierno y del pueblo de Veracruz que ya no lo retrase más”.

Yunes Linares consideró que no existen fundamentos para que Karime Macías solicite asilo en el Reino Unido tras la orden de aprehensión que existe en su contra y afirmó que a ella no se le persigue por sus ideales políticos, sino por presuntamente haber desfalcado al erario público.

“Realmente se trata de un acto de poca vergüenza, de desfachatez. La señora no está siendo perseguida políticamente, la señora es prófuga de la justicia de Veracruz por haber robado dinero de los niños. Tiene una orden de aprehensión; no se le persigue por sus ideas políticas, la única idea que se le conoce es el ‘sí merezco abundancia’”, señaló Yunes Linares.

En ese sentido, Yunes dijo que Karime Macías debe explicar cómo puede vivir en Londres, gastando millones de pesos, una persona que argumenta no haber cometido actos de corrupción.

Según el material, la residencia de la esposa de Javier Duarte está a un kilómetro de donde vive la Reina Isabel, a 1.5 kilómetros de la residencia del Príncipe Carlos y a 600 metros de donde vivía Margaret Thatcher, quien fuera primer ministro inglesa.

