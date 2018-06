La defensa del ex fiscal general Luis Ángel “N” relacionó al fiscal especializado en desaparición de personas de la Fiscalía General del Estado, Luis Eduardo Coronel Gamboa, como probable responsable del delito de desaparición forzada.





Además, durante la audiencia de comprobación de medios probatorios realizada este miércoles. Logró que la juez encargada del caso, Alma Aleida Sosa Jiménez, ordenara la comparecencia de funcionarios de la Fiscalía General por medio de uso de la fuerza pública.

Lo anterior ya que aunque fueron requeridos por la defensa del investigado los funcionarios no se presentaron este miércoles a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec.

Se trata de los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, Mónica Ivette Guerrero Almazán, Carlos Lara Herrero, Patricia Bautista Ramírez y Pedro de Jesús Sánchez López, quienes deberán de acudir “sin excusa ni pretexto” el próximo sábado a la una de la tarde para la continuación de la audiencia.

Como parte de su estrategia legal los abogados del exfiscal intentaron validar 13 elementos de prueba que fueron desahogados durante casi 6 horas, intentando principalmente desacreditar las pruebas obtenidas por la Fiscalía para relacionar a Luis Ángel “N” con el delito de desaparición forzada.









No obstante, este miércoles la juez terminó por desechar por notoriamente improcedentes 11 de los 13 elementos que presentó el abogado del exfiscal, Arturo Nicolás Baltazar.

Cabe resaltar que la mayoría de los medios de prueba estaban relacionados con el testigo de identidad reservada “FZA”, quien hasta hace unos días fungía como analista administrativo de la Fiscalía General.

De acuerdo a los elementos enumerados por la defensa, dicho testigo señala a Luis Eduardo Coronel Gamboa como probable responsable del delito de desaparición forzada.

Lo anterior en un supuesto intento de investigar el paradero del exfiscal Luis Ángel “N” antes de su aprehensión, aseverando que la Fiscalía pretendía coaccionarlo y obligarlo a firmar una declaración luego de ser citado junto con otras 10 personas que laboran en la Fiscalía.

Aunque no se discutió la veracidad de los dichos de “FZA”, la juez coincidió con los argumentos de la parte acusadora, determinando que corresponden a otro proceso que en nada se relaciona con el de Luis Ángel “N” y por el que incluso la supuesta víctima ya tramitó un amparo.

Por ello únicamente admitió dos dictámenes presentados por los abogados, uno en dactiloscopia y otro en criminalística elaborados por el experto Jorge de la Cruz Cuevas, mismos que buscan contradecir la supuesta identificación realizada por la Fiscalía del ex policía David “N”.

Hay que recordar que Luis Ángel “N” se le relaciona con el delito de desaparición forzada dentro del proceso penal 103/2018, mismo que involucra al ex elemento de la SSP, quien despareció el día 12 de enero del 2016.

Durante la audiencia la defensa también cuestionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) siga sin citar a comparecer a un testigo protegido marcado con el registro 27/2018 para poder interrogarlo, bajo el argumento de que al acudir a buscarlo únicamente les informan que se encuentra laborando en otra entidad.

No obstante, la Fiscalía informó que no revelará la identidad del testigo, ya que el Ministerio Público le otorgó la protección de testigo protegido en torno a sus dichos sobre la supuesta detención y posterior desaparición forzada del ex policía David “N”.

Pese a lo anterior, la defensa argumentó que existe la fundada sospecha de que ese testigo no existe, puesto que la Fiscalía no tiene forma de encontrarlo después de varios requerimientos.

Los abogados de Luis Ángel “N” Igualmente intentaron desacreditar una declaración del ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto “N”, vinculado a proceso también por el delito de desaparición forzada.

Cabe señalar que según la defensa dicho ex funcionario dio una versión completamente diferente a las acusaciones que después realizó contra Luis Ángel “N”, en las que aseguró que recibió la orden del exfiscal para alterar el hallazgo de 19 cuerpos hallados el 19 de enero de 2016 en la barranca “La Aurora”, en Emiliano Zapata.

Aunque los abogados pudieron haber llamado al testigo de la Fiscalía para interrogarlo, únicamente basaron su petición en presentar el video mediante un disco compacto, pero sin pedir los medios para reproducirlo, con la supuesta declaración que realizó Gilberto “N” en la que no relaciona a Luis Ángel “N” con el delito de desaparición forzada, de ahí que dicho elemento también fue desechado por la juez.