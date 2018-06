El abogado José Luis Aguirre Macedo, reportó que un agente de Tránsito del Estado le levantó una infracción, cuando circulaba en una patrulla de la Policía Estatal, lo cual consideró que es indebido, y por ello hizo un llamado al gobierno del estado de Veracruz, para que vigile esta situación.





Estos hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en calles de la colonia Puerto México, donde fue seguido por algunas cuadras por la unidad marcada con el número 22-3326 de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

“Tú no vienes en una patrulla de transito ni estas en una esquina, si no me andas siguiendo como un vil delincuente con la Policía Estatal”, fueron las palabras que le dijo este ciudadano al elemento vial.

El agente de tránsito detuvo a este ciudadano para pedirle sus documentos, y levantar una infracción porque utilizo su celular cuando conducía su vehículo Nissan Sentra, de color blanco, y con placas de la circulación.

“Porque esas patrullas no las agarran para vigilar, cuando hay tanto homicidio y robos, aunque ellos dicen que sus jefes los mandan que la hagan de agentes de tránsito”, expuso el abogado, quien aceptó que ocupaba su teléfono móvil.









Aseguró que no tienen fundamentos legales esta infracción, porque le anexaron otros artículos que nada tienen que ver con el punto del reglamento que no respeto.

“Porque el delegado de Transito no se pone a checar cuantos semáforos no sirven en la ciudad, yo acepto mi infracción, pero que también ellos acepten que como autoridad se deben de poner a trabajar”, mencionó el litigante.

Para finalizar dio a conocer que esta situación también la reportara en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues considera que esta infracción no tiene fundamentos legales.