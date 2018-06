El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que la política de ‘Tolerancia Cero’, implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que separa a niños de padres migrantes de sus familias, es un factor importante en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).





“En este momento la negociación del TLCAN es solamente a nivel técnico, a nivel ministerial no hay negociación (...) mucho de esta naturaleza por supuesto tiene un impacto en la renegociación”, mencionó el canciller este miércoles en entrevista para Grupo Radio Centro.

Videgaray afirmó en Grupo Fórmula que el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, sí tiene alternativa para evitar que los niños de padres migrantes sean separados de su familia.

El martes, el mandatario estadounidense aseguró ante la Federación Nacional de Empresas que no había alternativa en este plan y que sólo quedaban dos caminos: frontera abierta o la separación de las familias, ya que “EU necesita seguridad”.

“Lo que Trump tiene que entender es que sí hay de otra. La decisión de separar a los niños de sus padres comenzó hace unas semanas y puede revertirse”, explicó.

El canciller puntualizó que el presidente de Estados Unidos puede cambiar esta medida porque su país forma parte de la Carta de Derechos Humanos de los Niños y Las Niñas, al igual que del documento que protege los Derechos Humanos en general.

“Sus procedimientos van por encima de la ley y esto se puede revertir perfectamente”, aseguró.

Videgaray reiteró que, desde que inició esta política, el Gobierno mexicano ha implementado planes para apoyar a las familias que son afectadas por esta decisión.

“Desde que se anunció esta política, estamos en los centros de atención, albergues donde se llevan a los niños para identificarlos, ponerlos en contacto con sus familias y buscar su reunificación”, detalló.

Además, el titular de Relaciones Exteriores detalló que, hasta el momento, hay 22 niños mexicanos que son afectados por ‘Tolerancia Cero’.

“El porcentaje de niños mexicanos afectados es pequeño, pero no es cuestión de números. Tenemos 22 casos, de un total anunciado de mil 995. En porcentaje es 1 por ciento. No es un tema de cifras, es un tema de trato inhumano y todos debemos reaccionar, no sólo México, sino la comunidad internacional entera”, dijo.

El viernes, Videgaray y los cancilleres de los países más afectados por la medida migratoria, como Honduras y El Salvador, se reunirán el viernes para realizar planes con el fin de ayudar a los menores.