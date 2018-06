Puebla, Veracruz y Yucatán son los tres principales estados que se disputan los candidatos a la presidencia de la República. De acuerdo con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, si Andrés Manuel López Obrador sigue subiendo en las encuestas, Morena podría ganar Puebla y Veracruz, sin embargo la pelea continúa con el PAN en ambas entidades.





El articulista previó que el efecto del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia podrá hacer ganar a candidatos locales, por lo menos en Puebla y Veracruz, no obstante confirmó que la contienda sigue entre los aspirantes de Acción Nacional.

“Hay tres estados que están en disputa: Puebla, Veracruz y Yucatán. Si el arrastre de López Obrador sigue creciendo parecería que Puebla y Veracruz podrían inclinarse a Morena y hoy hay un poco más de probabilidades de triunfo de Morena en Puebla y Veracruz, aunque todavía están peleados entre el PAN”, dijo en una entrevista radiofónica.

Candidato presidencial recurría a voto útil

El investigador señaló que el voto útil será utilizado como estrategia del candidato presidencial que se encuentra en segundo lugar en la preferencia electoral, en este caso Ricardo Anaya Cortés de Por México al Frente, quien buscaría al aspirante que ocupa el tercer sitio, aludiendo a José Antonio Meade Kuribreña de la coalición Todos por México.

“Para que haya un voto útil se requiere que haya un segundo lugar muy claro y que ése busque el apoyo del que está en tercer lugar. En cierto momento en que Anaya fuera muy delante de Meade, les dijera a los priistas apóyenme para que no gane López Obrador, o al revés, que Meade fuera muy arriba de Anaya”, dijo.

Roy Campos aseguró que el calificativo “voto de los indecisos” está mal utilizado, pues ellos no definirán la elección del primero de julio, sino quienes saldrán a votar y pueden cambiar el escenario electoral.

No obstante, también vaticinó que no habrá “carro completo” para los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia que no ganarían el Senado de la República o todas las diputaciones federales en estados como Yucatán, aunque no se refirió al caso de Puebla.