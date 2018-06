“Aquí ha venido infinidad de ayuda, pero aquí son basura, aquí lo que quieren es efectivo, en la tele a cada rato, qué en efectivo; en efectivo se lo pueden clavar, no es hablar mal del país pero es la verdad”, fragmento de una conversación entre un empleado de la aduana ubicada en Tecún Umán, Guatemala, con cuerpos de rescate de Acayucan, Veracruz, México, luego de que éstos durante casi 4 horas estuvieron varados mientras que encargados dialogaban para poder ingresar 3.5 toneladas de víveres para los damnificados del volcán de Fuego.





15 días han transcurrido tras la erupción del volcán de Fuego, en el país vecino de Guatemala, que registró 114 muertos, 197 desaparecidos y más de 1,7 millones de afectados quienes ahora no solo sufren de los estragos de esa violenta erupción, sino de la burocracia de un país que pone una serie de 'trabas', para el ingreso de ayuda humanitaria.

Llevados solo por el deseo de ayudar, cerca de las 08:45 horas del pasado sábado, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acayucan con el apoyo de las corporaciones EREM, Rescate Urbano Voluntario (RUV) local, entre otros como PC Oluta, salieron del municipio acayuqueño con destino a Guatemala, a bordo de una camioneta y un vehículo que fueron proporcionados por el gobierno municipal a través de la gestión del regidor cuarto Eduardo Gómez Mariño.

El viaje se prolongó por más de doce horas – por las fuertes lluvias en algunas zonas –, con escala hasta la frontera, en Tapachula, Chiapas y concluyó el domingo por la mañana en la ciudad guatemalteca de Tecún Umán, Ayutla, departamento de San Marcos, localizada a orillas del río Suchiate que separa a la Ciudad Hidalgo, estado chiapaneco.

Con un poco de suerte, tras explicar que la mercancía era netamente con fines de ayuda e identificados como corporación de rescate del sur de Veracruz, en la aduana de México, cedieron el paso – después de mostrar las identificaciones –; no así en la de Guatemala, dónde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), negó rotundamente el ingreso de las unidades con el acopio, bajo los argumentos legales correspondientes.

Luego de la larga espera y ante la nula respuesta del régimen tributario guatemalteco, a través del padre de la iglesia fronteriza “Señor de las Tres Caídas” Fernando Cuevas y con el apoyo de Guillermo Antonio Arriaga Ochoa, director de Bomberos de Tecún Umán, se realizó el trasiego de los víveres a bordo de ambulancias, prácticamente de “contrabando”, con la tolerancia de propios y extraños, unidos por el sentimiento de ayuda, al estar consientes de las carencias que enfrenta sus connacionales.

Ya internados en la ciudad fronteriza de Guatemala, un poco frustrados por no poder llegar y ayudar en la zona de desastre San Miguel Los Lotes y El Rodeo, del municipio de Escuintla – ubicadas a 6 horas de la frontera, según lugareños; rescatistas de PC y RUV, acompañados por el director de PC Demetrio Andrade Rodríguez, Erem a cargo de Anahí del Carmen Alor Francisco, el jefe de capacitación Joel Estrada Enrique, el equipo pastoral del albergue para migrantes en Acayucan, José Luis Reyes Farías y el funcionario municipal Gómez Mariño, se dieron a la tarea de descargar el acopio en la iglesia de Tecún Umán, quienes finalizarán el traslado hasta los albergues que lo requieran.

“Gracias infinitas a los hermanos mexicanos que se han solidarizado de una forma ejemplar, trayendo víveres, alimentos y ayudas varias, de medicamentos, ha sido ejemplar la ayuda que han prestado a este pueblo guatemalteco que se ha visto por un lado en esta catástrofe natural y por otro lado en esta catástrofe política que no se ha sabido gestionar ni coordinar todos los esfuerzos de gente voluntaria que ha venido de cercas o de lejos a traer las ayudas. Estamos por un lado contentos de poder ayudar también nosotros en hacer llegar las ayudas que ustedes han traído pero por otro lado si molestos por la burocracia que estamos viviendo en Guatemala, sobre todo en pasar estas ayudas tan necesarias para nuestro pueblo, tantos hermanos y hermanas que perdieron sus casas, que perdieron muchas esperanzas, esta es una forma de que ellos van a entender que hay gente que los apoya, hay gente que en la sencillez de su vida están dispuestos a dejar de comer algo para dárselos a ellos. Quiero agradecer a la comunidad de Acayucan, a los gobernantes de por allá, a la comunidad religiosa no importando el nombre o la denominación de la iglesia, acercarse a Dios a las sagradas escrituras, a todo aquello que nos hace ser mejores personas, personas abiertas, personas disponibles, amorosas y temerosas de Dios, que el señor me los bendiga a cada uno de ustedes y que los ayude en sus necesidades”, dijo Fernando Cuevas, sacerdote scalabriniano, originario de Guadalajara, Jalisco, México, entrevistado por Imagen del Golfo.

De acuerdo a ciudadanos guatemaltecos, el río Suchiate que divide a México y Guatemala en la frontera, en las últimas dos semanas se ha convertido en la opción de algunas personas voluntarias para cruzar víveres para damnificados a territorio guatemalteco, después de ser rechazados por la aduana, por los trámites burocráticos.

El citado afluente que divide a Guatemala y México, es considerado una puerta abierta que desemboca al llamado ‘mercado negro’ de productos.

Son las 20:35 horas, del domingo 17 de junio, el grupo de veracruzanos, se perfilan para tomar la carretera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con destino a Veracruz, en ese momento se enteran a través de redes sociales que a Guatemala, la ha sacudido un sismo con magnitud de 5.8, muy cerca de la zona de desastre en Escuintla; los acayuqueños, entre ellos los operadores Arturo Pérez de Jesús y Crescencio Álvarez, acompañados de quien esto escribe, se lamentan de no estar allí para ayudar, por fortuna no se reportan daños y nuevamente los embarga la satisfacción de haber coadyuvado para que lo donado por la ciudadanía acayuqueña ya esté en las manos correctas para que tenga el destino esperado, los damnificados.