El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Arturo “N” involucró a su ex jefe, el exgobernador Javier “N” en el delito de desaparición forzada de personas, así como al ex fiscal general del Estado, Luis Ángel “N”.





Así se dio a conocer en la audiencia inicial de legalización de la detención y de imputación realizada en los juzgados de Pacho Viejo en contra del ex titular del organismo autónomo.

El ex titular de la SSP, quien ya se encuentra vinculado a proceso por este ilícito, aseveró que el entonces mandatario comentó a Luis Ángel “N”: “Como si necesitara otro escándalo como el Tierra Blanca”, en relación al hallazgo de 19 cuerpos en la barranca de La Aurora.

Con su comentario Javier “N” hizo referencia a la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca suscitado días antes, hecho que motivó al gobernador a pedir a Luis Ángel “N” ocultar otro caso mediático.

Se refería al número real de cuerpos hallados en la barranca de La Aurora en enero de 2016, cuando fueron encontrados 19 restos humanos en el citado lugar.









Por esta razón el extitular del Ejecutivo dio la orden al ex fiscal general de ocultar el número real de cuerpos hallados en la barranca, cercana a la academia de policía de El Lencero, actualmente Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).

En la audiencia inicial de imputación, luego de la legalización de la detención, el fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, relató que el 19 de enero de 2016 se informó sobre el hallazgo de 19 restos en dicha área.

Posteriormente se reunieron de manera urgente el ex gobernador, el ex fiscal y el ex secretario de la SSP, para determinar cómo evitar la filtración de más fotografías a la prensa.

En ese sentido, Coronel Gamboa advirtió que hasta ese momento se había dado a conocer una imagen en la que únicamente aparecían seis cuerpos, pero la intención del mandatario era frenar la información a la opinión pública.

Lo anterior se desprende de una entrevista que la Fiscalía hizo a Arturo “N” el pasado 7 de mayo del año en curso, cuando admitió haber tenido conocimiento sobre el hallazgo y la forma en que determinaron proceder.

Coronel Gamboa relató que Arturo “N” preguntó en la reunión al entonces fiscal cuántos cuerpos habían sido hallados, y este respondió que por lo menos 15, pero que otros policías ministeriales referían 30.

Dijo que fue entonces que el ex gobernador dio la orden de que se informara sobre el hallazgo de seis cuerpos y se ocultara el resto porque “no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo tan cerca de la academia de policías porque le iba a partir la madre”.

En la relatoría, Luis Eduardo Coronel indicó que Arturo ”N” refirió que Luis Ángel “N” era el servidor público más cercano al ex gobernador y que actuaba como “un subordinado y obedecía todas las órdenes”.

Incluso, detalló Arturo “N”, el exfiscal participaba en todas las reuniones del gabinete, a pesar de que la Fiscalía es un ente autónomo.

En esa reunión, relató el extitular de la SSP, el entonces fiscal le habló a la entonces fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, para que se encargara de las diligencias en la barranca de la Aurora y solo reportara el hallazgo de seis cuerpos, hecho porque también fue vinculada a proceso, junto con otros ex servidores públicos de la Fiscalía.