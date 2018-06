Ciudadanos de Coatzacoalcos calificaron como pésimo el servicio de urbanos del transporte público, indicaron que es un peligro al que se enfrentan diariamente debido a que los choferes conducen a exceso de velocidad, aunado a que los asientos se encuentran en malas condiciones, asegurando que son las rutas Ciudad Olmeca, Paraíso las Dunas y Canticas, las que más recaen en esta problemática.





Cabe hacer mención que en el Reglamento de Tránsito del Estado de Veracruz se pueden multar a los conductores que irrumpan las siguientes indicaciones: pasarse la luz ámbar de los semáforos implica el pago de 4 mil 438 pesos; Si conduce un menor de edad se pagarán mil 775 pesos, si se usa teléfonos o audífonos, se desembolsarán desde 2 mil 799 hasta 3 mil 72 pesos. Si el automovilista conduce de manera imprudente pagará 4 mil 69 pesos y si lo hace de manera temeraria o entra en sentido contrario pagará 4 mil 479 pesos.

“Es pésimo están todos desbaratados, hay choferes que son locos para manejar, no respetan a la gente, hay carros que no traen ni los permisos, además las calles están pésimas, el gobierno no se preocupa por eso”;



Ezequiel Martínez Cruz

Usuario del transporte público

“Cada día está peor, en diferentes aspectos; los asientos están destrozados y la mala atención de los conductores, cuando subes y quieres pagar con billete ya no te quieren entregar el cambio a la bajada, luego van haciendo carreritas, todo lo que es Santa Martha, san Martin, es un peligro porque vienen niños y embarazas”;











José Luis Tiburcio Martínez

Usuario del transporte público

“La verdad es el servicio es malo, los choferes son unos irresponsables, manejan muy rápido no se fijan en que los usuarios se pueden lastimar y algunos son muy déspotas, yo ocupo la ruta olmeca y esos están en pésimas condiciones las sillas todas rotas, la música horrible que fuerza tenemos que venir escuchando”:



Irene herrera Hernández

Usuaria del transporte público

“Como siempre en malas condiciones tanto taxis como urbanos, los asientos están en mal estado, los choferes conducen con el celular en la mano arriesgando a que se presente un accidente, luego les haces seña y no se paran por ir jugando carreras”



Martín Hernández

Usuario del transporte público

“Muy mal, aparte de que los taxis no respetan la tarifa, los urbaneros se andan matando se sube uno y parece que traen animales y pues no respetan, los asientos se mueven, están mugrosos, los taxis también todos viejos y es preocupante porque son vidas las que traen”



Ofelia Ortiz

Usuaria del transporte público