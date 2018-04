El empresario de Canacintra Javier Téllez Velázquez refirió que el Gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares le ha “quedado a deber” al sector pues algunos empresarios han empezado a perder bienes y vender propiedades, tal como sucediera con Javier Duarte.





“Entendemos que es poco el tiempo el que tienen y les queda pero ya sabían a todo lo que se enfrentaban entonces siempre el sector empresarial ha estado en la posición de ayudar y cooperar pero si necesitamos que nos volteen a ver sobre todo en el tema de pagos y asignación de obras y contratos a empresas locales”, dijo.

Apuntó que algunos agremiados siguen en la espera de que se cumpla con los adeudos y con lo que se comprometió el Gobierno estatal.

“Conozco casos de empresarios que ya están desesperados, están perdiendo propiedades, tiene que vender algunos bienes y realmente están pasando situaciones económicas muy complicadas”, dijo.

Agregó que aunque hay anuncios de acciones del gobierno estatal el sector empresarial no lo está percibiendo. Lamentó que aunque el Partido Acción Nacional había sido muy cercano al sector empresarial, no se ven resultados.









“Hay poco circulante, mucho se quejan de que las ventas no están igual, que no se ha visto este repunto y con campaña entre esperanza y desesperanza dicen que todo se va a campaña y no se ve un repunte en la economía como se esperaba”, apuntó.