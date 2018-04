La comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) Yolli García Álvarez, indicó que no pueden actuar de oficio en contra del gobierno del estado, luego que hace dos semanas el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, envió cartas personalizadas a diferentes personas a quienes les daba a conocer la reconstrucción de la carretera Xalapa-Veracruz.





Entrevistada la mañana de este miércoles, luego de la sesión del Consejo General, la comisionada presidenta indicó que luego que se dio a conocer este hecho a través de los medios de comunicación un ciudadano les hizo una consulta por este hecho y la recomendación fue que hiciera valer sus derechos ARCO.

En este sentido se le explicó que si ésta no le respondía o la respuesta no lo dejaba satisfecho, entonces podía presentar el recurso de revisión ante el IVAI.

“Nosotros aquí no podemos actuar oficiosamente porque yo no sé si esos datos los ciudadanos los proporcionaron o no, o de qué manera llegaron a sus manos. Ahí cada ciudadano tendría que oponerse a que ellos sigan haciendo uso de estos datos y solo que no les hagan caso y no los den de baja pueden venir ante nosotros”.

Explicó que no se conoce de dónde salen las bases de datos que se utilizó para el envío de estas cartas.















Los ciudadanos van dejando estos datos y se va autorizando que otros entes, los compartan; ejemplificó que cuando una persona se registra en un hotel, ahí se proporciona toda la información, al igual que cuando se asiste a una consulta médica o un hospital privado.

“Ahí te hacen firmar que esos datos ellos los podrán utilizar, cuando llenas un talón para una rifa ahí se proporcionan todos los datos y no nos fijamos que ahí vienen unas letritas que dicen que ellos podrán utilizar esa información para compartir”.

García Álvarez reconoció que ahora esas bases de datos tienen un valor y que se venden y se transfieren, por lo que no se puede saber dónde salió ese dato personal, quién fue el que lo mandó, lo que sí se puede hacer es oponerse a que esa información se siga proporcionando.

Además de estas cartas el IVAI tiene conocimiento que hacen llamadas telefónicas, por lo que se debe acudir a los derechos ARCO para solicitar a las compañías telefónicas que no sigan compartiendo los números telefónicos.

Finalmente la comisionada presidenta del IVAI, dijo que se puede denunciar a quienes tienen estas bases de datos de manera ilegal, el problema es que si son empresas telefónicas el IVAI no tiene competencia ya que corresponde al INAI.