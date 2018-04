Todo era grandioso para David Gorra antes de que sucediera ese accidente que lo mantiene postrado en una cama desde hace 17 años.





En el año 1999, se encontraba en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, donde realizaba la limpieza en un gimnasio, en el que ganaba semanalmente 400 dólares.

Por un lapso de 10 meses permaneció en la Unión Americana, donde asegura que tuvo suerte para poder cruzar, ya que no lo detuvo la policía fronteriza, y rápido encontró un trabajo.

Aunque de regreso a su casa, es cuando se registró el accidente que le provocó inmovilidad en la mayor parte de su cuerpo, ya que todavía puede mover algunos dedos de sus manos y pies.

Todo empezó a derrumbarse con el paso del tiempo para este vecino de Villa Allende, quien se quedó sin su trabajo, y lo peor, fue abandonado por su esposa e hijo.









En el año 2003, fue cuando su pareja sentimental, con la excusa de que no tenía dinero para el cuidado de su marido, decidió dejarlo en casa de su suegra, quien vive en la calle 20 de Noviembre número 108, en la colonia Villas del Mar.

Desde esa fecha, es cuando este allendense comenzó a recibir el cuidado de su progenitora junto con la ayuda del resto de sus familiares, quienes le dan de comer y lo bañan.

A pesar de encontrarse discapacitado, este hombre de 48 años, dice no sentirse enfermo, ya que su memoria está intacta, pero ahora su voz es débil, y apenas puede escucharse las palabras que pronuncia.

Con el poco movimiento de su cuerpo, también David manipula su celular, y puede mandar mensajes de texto, como poner la radio, para escuchar las noticias y música.

Aún en cama, todavía David tiene muchos sueños, el principal de ellos es poder volver a caminar, para poder ir a buscar a su hijo, a quien dejó de ver, desde que este contaba con cinco años.

Antes de partir a la Unión Americana, este hombre que nació en Villa Allende, vivió sus primeros años de matrimonio en el municipio de la Venta, en el vecino estado de Tabasco.

"Nosotros le dijimos que no se fuera, que se quedara, que se fuera a trabajar a Cancún, que allá había trabajo, y no nos hizo quiso, cuando se accidentó, yo le pedí a Dios que me lo trajera" expresa su madre Marta Ramos Castillejos, quien tiene 75 años.

La madre de David, es una mujer que tampoco pueda trabajar, esto porque no le funciona su ojo derecho, y solo se apoya del dinero que le dan sus hijos, así como de la ayuda de programas sociales.

Además su ex esposa, afirman sus familiares, en estos momentos está cobrando una pensión que le correspondía a este hombre, y también se quedó con el dinero que en su antiguo trabajo le habían dado para su rehabilitación.

Ahora David, necesita mucha ayuda de almas caritativas, entre lo básico es poder recibir terapias, para que pueda volver a levantarse, así como también con un colchón ortopédico, para que pueda estar más cómodo.

A pesar de todo esto, siempre está sonriente David, quien recuerda a los Estados Unidos como un lugar bonito, un sitio donde se registró el accidente que le cambió la vida.